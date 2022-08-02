Дочь раскрыла подробности исчезновения матери в Новосибирской области

Попавшую 31-летнюю Юлию Коренкову (Фишер) уже больше недели разыскивают в Новосибирской области. Женщина отправилась 24 июля в Сокур к родственникам и бесследно исчезла. Детали пропажи матери раскрыла её дочь Карина.

«Мама поехала к своей сестре в Сокур. Она живет рядом с остановкой «Шиномонтаж». По дороге решила зайти к своей тёте, там они вместе выпили. После мама ушла в сторону стройки на улицу ДК Нефтяник, так говорят соседи. Больше её никто не видел», - рассказала Atas.info дочка пропавшей Юлии. Девочка поделилась, что от своей тёти мать вышла без сумки и документов. Все личные вещи остались у неё дома. «Мы сразу забили тревогу, когда она так и не появилась утром ни у кого из родных. Нам иногда пишут люди, что видели похожую женщину. Последний раз, 31 июля около 10 часов вечера, якобы она была замечена в Мочище на улице Покрышкина. Сейчас с её поисками нам хорошо помогают волонтеры», - сказала девушка. У Юлии двое детей – старшая дочь и маленький сын. Сейчас ребята живут вместе с дедушкой и ждут возвращения мамы. Они говорят, что мама никогда не пропадала и не уходила на долго, не предупредив. У неё не было причин сбегать. Фото: «ЛизаАлерт» Волонтеры «Лиза Алерт» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, звонить по телефону 8-800-700-54-52 в любое время.

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