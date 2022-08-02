Две пенсионерки сбежали в тапочках из спецучреждения в Новосибирске

Две пенсионерки сбежали в тапочках из спецучреждения в Новосибирске
Две пенсионерки сбежали в тапочках из спецучреждения в Новосибирске
Вчера, 17:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск двух пенсионерок с проблемами со здоровьем, которые пропали из социального центра днем 2 августа в Новосибирске. Бабушки ушли в неизвестном направлении в одних тапочках.

Пожилые женщины в возрасте 86 и 82 лет могли сбежать вместе, либо по отдельности. Они нуждаются в помощи врачей.

«Бабушки проживали в спецучреждении. У них серьезные проблемы со здоровьем, в том числе неврологические. Сегодня они обе ушли, при этом важно – пенсионерки не ориентируются в пространстве, не знают города и даже путаются во времени. Как это произошло мы пока не знаем», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры пытаются как можно быстрее отыскать пенсионерок. Ведь по опыту, многие добрые люди помогают таким бабушкам, покупают билеты на транспорт до места, которое они назовут. Эти адреса могут быть самыми невероятными. Даже по всей области.

Приметы: Герасименко (Эсманская) Наталья ростом 154 см, с короткими седыми волосами. Одета в халат с цветочными принтом, тапочки и сорочку.

Чемисова (Соловьева, Корнева) Раиса чуть выше – 165 см, худая с русыми немного седыми волосами. На ней черная майка с цветами, полосатые бриджи и тапочки.

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