Где встречаются десантники в Новосибирске в День ВДВ 2 августа 2022

Где встречаются десантники в Новосибирске в День ВДВ 2 августа 2022
Где встречаются десантники в Новосибирске в День ВДВ 2 августа 2022
Сегодня, 08:30ОбществоАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В Новосибирске свой профессиональный праздник 2 августа отмечают военнослужащие Военно-десантных войск и ветераны – Atas.info выяснил, где они они встречаются и как найти сослуживцев в городе.

В 2021 году все массовые мероприятия отменяли в городе из-за коронавируса, но ВДВшники все равно собирались в своих привычных местах – на Михайловской набережной, на площади Ленина и других парках и скверах.

Десантники начинают свой день с возложения цветов на Монументе Славы, а затем они расходятся по местам сборов и отмечают свой профессиональный праздник там. Раньше была неофициальная традиции купаться в фонтанах, но в очередной раз их выключили и слили воду из чаш.

Также они прикрепляют флаги к своим автомобилям и мотоциклам и ездят по городу с криками «За ВДВ» и сигналами.

Сотни военнослужащих Военно-десантных войск России собираются на городской набережной – туда они приходят со своими семьями и чаще всего даже трезвые, поют песни и играют на гитаре.

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