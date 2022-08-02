Глава РЭО Буцаев попросил Путина поддержать реформу РОП

Глава РЭО Буцаев попросил Путина поддержать реформу РОП
Глава РЭО Буцаев попросил Путина поддержать реформу РОП
Вчера, 22:15ОбществоФото: reo.ru
Президент Российской Федерации встретился с генеральным директором «Российского экологического оператора». Денис Буцаев попросил Владимира Путина одобрить изменения, которые связаны с расширенной ответственностью производителя (РОП).

По словам гендиректора ППК “РЭО”, в области утилизации мусора расширенная ответственность производителя является источником возврата инвестиций. Речь идет о платежах, которые изготовитель продукта, подлежащего утилизации, обязан уплачивать в виде экологического сбора. Он имеет возможность сделать это через заключение прямых соглашений с утилизатором.

Буцаев назвал данный институт хорошим, но вот правоприменение в нем очень сложное. Об этом информирует tass.ru.

В настоящее время РОП администрирует Росприроднадзор. Граждане платят по тарифу 200 миллиардов рублей. В качестве экосбора получается собрать лишь пять миллиардов рублей. Это прямо влияет на возможность окупить крайне дорогие объекты, которые связаны с утилизацией.

В качестве примера глава РЭО привел предприятия, где при имеющихся мощностях на 50 000 тонн якобы перерабатывают 200 и 300 тонн. Заводы подписывают акты, по которым якобы все утилизировано. Это дает возможность предприятиям в будущем не платить, а отходы при этом выбрасываются на полигоны.

Буцаев подчеркнул, что в настоящий момент создан проект изменений в федеральный закон. Документ позволит исключить такие злоупотребления. Система станет более понятной, прозрачной и эффективной, в том числе для участников рынка.

“Экологический сбор - это не налог. Его можно использоваться лишь для выплат участникам рынка, профессионально занимающимся утилизацией. Деньги пойдут на капитальное и операционное возмещение расходов. Эта система уже успела зарекомендовать себя лучше всех как в целом мире, так и в тех важных для страны направлениях работы, которыми в настоящий момент занимается РЭО”, - заявил Буцаев.

Президент России дал слово рассмотреть данный вопрос.

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