Мать оштрафовали за препятствие общению дочери с отцом под Новосибирском

Мать оштрафовали за препятствие общению дочери с отцом под Новосибирском
Мать оштрафовали за препятствие общению дочери с отцом под Новосибирском
Сегодня, 12:17ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Семейный спор, в котором мать запрещала экс-супругу общаться с 6-летней дочерью, пришлось разрешать на суде в Новосибирской области. Женщину оштрафовали, по сообщению УФССП региона.

Как рассказали в ведомстве, молодая мать из Красноозерска после развода препятствовала бывшему мужу из Литвы общаться с общей дочкой. Это вынудило мужчину обратиться в суд.

«Такое бывает часто, когда один из родителей ограничивает общение детей с другим. Но по закону, ребёнка могут навещать все члены семьи даже после развода его родителей. Так и суд обязал женщину давать возможность отцу видеться с девочкой. К тому же, каждое лето он приезжал к ней с подарками, и она была очень рада», - рассказал врио начальника отделения УФССП Новосибирской области Константин Тайлов.

Как оказалось, отец-иностранец исправно платил алименты. Однако из-за поведения матери, дочка со временем стала замыкаться во время разговоров с ним по телефону.

«Женщину оштрафовали на 5 000 рублей. Если она будет и дальше воспрепятствовать, ей грозит административная ответственность», - отметили в ведомстве.

Приставы добавили, что подобная ситуация в этой семье уже была несколько лет назад. Тогда женщина избежала штрафа.

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