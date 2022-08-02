Новосибирцы рассылают фейки в WhatsApp с растерзанной медведем девушкой

Новосибирцы рассылают жуткие сообщения с растерзанной медведем девушкой

Жители Новосибирска начали массово делать рассылку фейка, в котором медведь в регионе якобы растерзал женщину. В сообщениях имеются и ужасающие фотографии. Однако это ложная информация, давно гуляющая по соцсетям.

Изначально такую рассылку в WhatsApp начали получать жители Томска. Тогда полиция опровергла данную новость и заявила о фейке. Кроме того, информацию подтвердили и в комитете охраны животного мира и объяснили, что медведь в регионе никого не убивал. Фото: WhatsApp, скриншот Atas.info Стремительно фотографии добрались и до Новосибирска. В рассылке пишут, что медведь напал на женщину и мужчину в Колывани. При этом в НСО также не было случаев нападения хищника на людей. Журналист Atas.info вбил рассылаемые фотографии в поиск и выяснил, что они сделаны в период до 2018 года. Интернет пользователи утверждают, что на фотографиях – смертница, а взрыв произошел в Грозном.

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