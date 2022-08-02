Новосибирцы рассылают фейки в WhatsApp с растерзанной медведем девушкой

Изначально такую рассылку в WhatsApp начали получать жители Томска. Тогда полиция опровергла данную новость и заявила о фейке. Кроме того, информацию подтвердили и в комитете охраны животного мира и объяснили, что медведь в регионе никого не убивал.
Стремительно фотографии добрались и до Новосибирска. В рассылке пишут, что медведь напал на женщину и мужчину в Колывани. При этом в НСО также не было случаев нападения хищника на людей.
Журналист Atas.info вбил рассылаемые фотографии в поиск и выяснил, что они сделаны в период до 2018 года. Интернет пользователи утверждают, что на фотографиях – смертница, а взрыв произошел в Грозном.