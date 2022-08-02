Специалисты назвали причину массовой гибели пчел в Новосибирской области

Больше всего пострадали хозяйства в Новосибирском, Доволенском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Тогучинском и Ордынском районах. Причиной послужила неорганизованность – организации, осуществляющие обработки, не доводят информацию до населения по применению пестицидов, нарушаются сроки подачи информации и не соблюдаются санитарные разрывы – не менее 300 метров от населенных мест.