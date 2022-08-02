Специалисты назвали причину массовой гибели пчел в Новосибирской области

Больше всего пострадали хозяйства в Новосибирском, Доволенском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Тогучинском и Ордынском районах. Причиной послужила неорганизованность – организации, осуществляющие обработки, не доводят информацию до населения по применению пестицидов, нарушаются сроки подачи информации и не соблюдаются санитарные разрывы – не менее 300 метров от населенных мест.
Пчеловод рассказала, что их ферма потеряет более 1 млн рублей – одна пчелосемья стоит от 10 тысяч рублей, а те, кто еще растет, от 5 тысяч рублей.