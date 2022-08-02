В Новосибирске оштрафовали экстремалов за селфи на эстакаде метромоста

В Новосибирске оштрафовали экстремалов за селфи на эстакаде метромоста
В Новосибирске оштрафовали экстремалов за селфи на эстакаде метромоста
Сегодня, 11:13ОбществоФото: atas.info
Суд в Новосибирске оштрафовал двух парней за экстремальное селфи на метромосту. Постановление поступило в редакцию Atas.info.

По данным суда Октябрьского района, 14 июня 2022 года двое молодых людей забрались на метромост со стороны станции метро «Речной вокзал» ради красочных селфи. Там они попали на камеры видеонаблюдения, а потом были задержаны полицейскими.

«Новосибирцы попали на метромост, обойдя забор и колючую проволоку. Также их не остановил запрещающий знак. По метромосту они осуществили прогулку», - отмечается в тексте постановления судьи.

На судебном заседании парни признали свою вину. Изначально им грозил штраф до 30 000 рублей, но судья учел их возраст и смягчил приговор. Сибирякам выписали санкции на 10 000 рублей.

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