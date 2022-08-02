Вирусолог из Новосибирска Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19

Оказалось, вирусологи уже ожидали, что и до нашего региона дойдет волна с новым штаммом COVID-19 «Кентавр» и «Ниндзя». Изначально эти варианты вируса попали из Европы в Москву.
«Сначала эти варианты из Европы пришли в Москву и вызвали там повышенную заболеваемость, которая постепенно снижается по данным последних дней. То же самое, видимо, будет в Новосибирске, поскольку до нас долетели последние субварианты омикрона. Их к нам завезли авиапассажиры из Москвы и Европы. Нынешняя небольшая волна будет продолжаться, может неделю, может две. Но пока новых субвариантов не видно, поэтому, судя по всему, у нас тоже будет затухание»,
рассказал учёный Горсайту.
Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предположила, что вакцинация может укорениться в жизни россиян, как прививки от гриппа из-за штамма COVID-19 «Кентавр». По словам специалиста, зарубежные вирусологи уже давно говорят о неизбежности вакцинации. Мы может прививаться ещё долгие годы от коронавируса из-за новых штаммов.