Вирусолог из Новосибирска Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19

Вирусолог из Новосибирска Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19
Вирусолог из Новосибирска Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Вирусолог спрогнозировал течение новой волны коронавируса в Новосибирске. По словам академика РАН Сергея Нетёсова, рост числа заболевших новыми штаммами коронавируса был ожидаем.

Оказалось, вирусологи уже ожидали, что и до нашего региона дойдет волна с новым штаммом COVID-19 «Кентавр» и «Ниндзя». Изначально эти варианты вируса попали из Европы в Москву.

«Сначала эти варианты из Европы пришли в Москву и вызвали там повышенную заболеваемость, которая постепенно снижается по данным последних дней. То же самое, видимо, будет в Новосибирске, поскольку до нас долетели последние субварианты омикрона. Их к нам завезли авиапассажиры из Москвы и Европы. Нынешняя небольшая волна будет продолжаться, может неделю, может две. Но пока новых субвариантов не видно, поэтому, судя по всему, у нас тоже будет затухание»,

рассказал учёный Горсайту.

Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предположила, что вакцинация может укорениться в жизни россиян, как прививки от гриппа из-за штамма COVID-19 «Кентавр». По словам специалиста, зарубежные вирусологи уже давно говорят о неизбежности вакцинации. Мы может прививаться ещё долгие годы от коронавируса из-за новых штаммов.

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