Вирусолог из Новосибирска Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19

«Сначала эти варианты из Европы пришли в Москву и вызвали там повышенную заболеваемость, которая постепенно снижается по данным последних дней. То же самое, видимо, будет в Новосибирске, поскольку до нас долетели последние субварианты омикрона. Их к нам завезли авиапассажиры из Москвы и Европы. Нынешняя небольшая волна будет продолжаться, может неделю, может две. Но пока новых субвариантов не видно, поэтому, судя по всему, у нас тоже будет затухание»,