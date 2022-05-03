Вход в ботанический сад Новосибирска сделали платным с 1 мая 2022

Для взрослых прогулка в ботсаду Академгородка обойдется в 50 рублей, для детей – 30 рублей, въезд свадебных лимузинов – 1000 рублей с 1 мая 2022. Приказом директора ЦСБС СО РАН вход на территорию ботанического сада сделали платным.

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН – одно из самых красивый мест и достопримечательность новосибирского Академгородка. С 1 мая 2022 плата за вход и въезд на его территорию введена приказом директора учреждения Виктора Чепиноги. «В целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы Института и в соответствии с 23.1 Устава Института: Утвердить с 1 мая 2022 года прейскурант цен на экскурсионные услуги, представляемые ЦСБС СО РАН», – цитирует приказ издание «Родные берега». Цены на посещение территории ботсада и въезд транспорта указаны на официальном сайте ЦСБС СО РАН. Фото: Сайт ЦСБС СО РАН Ранее попытка ввести платный вход и въезд ужепредпринималась в мае 2016 года по инициативе прошлого директора Евгения Банаева. Но введение платы за вход возмутило общественность Академгородка. Ситуация была исправлена после жалобы в прокуратуру Советского района. В 2019-м прокурор района внес директору ФГБУН «ЦСБС СО РАН» представление об устранении выявленных нарушений.

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