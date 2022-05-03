Вход в ботанический сад Новосибирска сделали платным с 1 мая 2022

Вход в ботанический сад Новосибирска сделали платным с 1 мая 2022
Вход в ботанический сад Новосибирска сделали платным с 1 мая 2022
Сегодня, 15:52ОбществоФото: Красников А.А. / Страница Центрального сибирского ботанического сада "ВКонтакте"
Для взрослых прогулка в ботсаду Академгородка обойдется в 50 рублей, для детей – 30 рублей, въезд свадебных лимузинов – 1000 рублей с 1 мая 2022. Приказом директора ЦСБС СО РАН вход на территорию ботанического сада сделали платным.

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН – одно из самых красивый мест и достопримечательность новосибирского Академгородка. С 1 мая 2022 плата за вход и въезд на его территорию введена приказом директора учреждения Виктора Чепиноги.

«В целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы Института и в соответствии с 23.1 Устава Института: Утвердить с 1 мая 2022 года прейскурант цен на экскурсионные услуги, представляемые ЦСБС СО РАН», – цитирует приказ издание «Родные берега».

Цены на посещение территории ботсада и въезд транспорта указаны на официальном сайте ЦСБС СО РАН.

Фото:Сайт ЦСБС СО РАН

Ранее попытка ввести платный вход и въезд ужепредпринималась в мае 2016 года по инициативе прошлого директора Евгения Банаева. Но введение платы за вход возмутило общественность Академгородка. Ситуация была исправлена после жалобы в прокуратуру Советского района. В 2019-м прокурор района внес директору ФГБУН «ЦСБС СО РАН» представление об устранении выявленных нарушений.

Материалы по теме:
2022НовосибирскценыАкадемгородок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы