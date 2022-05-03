Жители домов в центре Новосибирска жалуются на нестерпимый шум от компьютерного клуба

Жильцы домов по адресам Красный проспект, 14 и Сибревкома, 4 жалуются на «пытку звуком» от вентиляции, установленной владельцем компьютерного клуба на улице Каинской, 3.
«Агрегат издает монотонный, пилообразный, нестерпимый звук очень высокой громкости в широком динамическом и частотном диапазоне — круглосуточно! Этот шум проникает в квартиры даже при плотно закрытых окнах. Я, моя семья и остальные жители домов постоянно испытываем головные боли, нарушение сна, потерю аппетита, слуховые галлюцинации, депрессию, упадок сил и плохое настроение, нередки случаи нервных срывов и проявления агрессии», - цитирует Игоря Воскресенского, живущего в доме на Красном проспекте, сайт НГС.
Проблему, созданную приточно-вытяжная вентиляцией компьютерного клуба, работающей на улице, подтверждают и жильцы дома по ул.Сибревкома.
Владелец клуба Дмитрий Молеганов указал, что Игорь Воскресенский отказался принять участие в официальной проверке измерения уровня шума, предпринятой Роспотребнадзором по его жалобе. Замер не состоялся, но предприниматель намерен принять меры по снижению уровня шума, поскольку «уже устал в администрацию, полицию, Роспотребнадзор ходить».
Ранее жительница дома по улице Ленина, 32 Анастасия Бартош жаловалась правоохранителям на шум из магазина Fix Price, расположенного на первом этаже здания, и собиралась подать в суд.