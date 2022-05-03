Жители домов в центре Новосибирска жалуются на нестерпимый шум от компьютерного клуба

«Агрегат издает монотонный, пилообразный, нестерпимый звук очень высокой громкости в широком динамическом и частотном диапазоне — круглосуточно! Этот шум проникает в квартиры даже при плотно закрытых окнах. Я, моя семья и остальные жители домов постоянно испытываем головные боли, нарушение сна, потерю аппетита, слуховые галлюцинации, депрессию, упадок сил и плохое настроение, нередки случаи нервных срывов и проявления агрессии», - цитирует Игоря Воскресенского, живущего в доме на Красном проспекте, сайт НГС.