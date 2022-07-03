300-летие отметил город Куйбышев в Новосибирской области

В городе Куйбышев (бывший Каинск), в субботу, 2 июня широко отпраздновали 300 лет со дня основания купеческого поселения. Праздник начали с молебна в историческом Спасском соборе, который фактически был восстановлен из руин. На улицах показывали костюмированные сцены из жизни старого Канска, работали ярмарки, где свою продукцию представили местные умельцы.
Сотни горожан прошли торжественным парадом по центру Куйбышева. А на центральной площади куйбышевцев поприветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона отметил, что Куйбышев отлично подготовился к празднику и пожелал городу дальнейшего развития.
Праздник завершился вечером масштабным салютом.