300-летие отметил город Куйбышев в Новосибирской области

300-летие отметил город Куйбышев в Новосибирской области
300-летие отметил город Куйбышев в Новосибирской области
Вчера, 14:55ОбществоФото: kuibyshev.nso.ru/
Жители одного из старейших городов Новосибирской области, Куйбышева, 2 июля отметили 300-летний юбилей со дня основания поселения

В городе Куйбышев (бывший Каинск), в субботу, 2 июня широко отпраздновали 300 лет со дня основания купеческого поселения. Праздник начали с молебна в историческом Спасском соборе, который фактически был восстановлен из руин. На улицах показывали костюмированные сцены из жизни старого Канска, работали ярмарки, где свою продукцию представили местные умельцы.

Фото:kuibyshev.nso.ru/

Сотни горожан прошли торжественным парадом по центру Куйбышева. А на центральной площади куйбышевцев поприветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона отметил, что Куйбышев отлично подготовился к празднику и пожелал городу дальнейшего развития.

Праздник завершился вечером масштабным салютом.

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