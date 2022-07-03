300-летие отметил город Куйбышев в Новосибирской области

В городе Куйбышев (бывший Каинск), в субботу, 2 июня широко отпраздновали 300 лет со дня основания купеческого поселения. Праздник начали с молебна в историческом Спасском соборе, который фактически был восстановлен из руин. На улицах показывали костюмированные сцены из жизни старого Канска, работали ярмарки, где свою продукцию представили местные умельцы.