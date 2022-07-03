"Это настоящее гетто": жители Хилокского микрорайона просят защиты у Путина

Пассажир общественного транспорта, вышедший на остановке, соседствующей с Хилокским рынком, в первое мгновение может подумать, что оказался в другой стране. Все тротуары заняты разномастными ларьками и самодельными прилавками, где продают овощи, фрукты, национальную одежду. Вокруг звучит гортанный азиатский говор, русской речи практически не слышно.
"И так каждый день, с утра до вечера, - рассказывает корреспонденту Atas.info жительница дома № 5 по улице Хилокской Екатерина Астафева. – Бесконечный шум, гам, свой мусор, фрукты гнилые, выбрасывают в наши контейнеры. Все воняет, разводятся крысы".
Контейнеры с гнилью привлекают бомжей. Прямо на наших глазах к мусорной площадке подходит мужчина, достает оттуда дыню и начинает неспешную трапезу.
Когда-то район, застроенный в основном двухэтажными домами, которые возводили в 50-е годы пленные немцы, был "райским уголком", говорит коренная жительница Жанна Олейникова. Соседи знали друг друга, украшали придомовые участки и сами следили за порядком. Все изменилось в 90-е годы, когда по решению Виктора Толоконского, который тогда занимал пост губернатора Новосибирской области, рядом был организован рынок для оптовой торговли овощами и фруктами, преимущественно из стран Средней Азии.
Торговля давно выплеснулась за пределы рынка, и как раковые метастазы, проникает вокруг. Мигранты торгуют на всех тротуарах, тут же сидят попрошайки азиатской внешности, вокруг мусор и грязь. Вдоль дороги, ведущей к рынку, выросли ряды прилавков, которые перемежаются разного рода кафе и точками приготовления национальной еды. Скот режут здесь же, рассказывают местные жители. Головы и другие части разделанных туш они периодически находят около своих домов.
Люди, не выдерживая такого соседства, пытаются уехать. Но продать квартиру тут можно только за небольшие деньги. Кто-то сдает свою жилплощадь торговцам-азиатам и снимает жилье с доплатой в более благополучных районах города. В свою очередь, арендаторы заселяются десятками в небольшие квартиры, там же устраивают мини-склады с товаром, а ларьки на улице подключают к квартирным электросчетчикам. Говорить о соблюдении каких-то санитарных норм не приходится.
Район все глубже погружается в депрессию. На этом пустыре в центре жилмассива раньше был детский сад, но два года назад здание снесли, мол, они было аварийным. Обещали построить новый детсад, но пока пустырь стал прибежищем бомжей и алкоголиков.
Раньше работал клуб детского творчества "Олимпик". Он тоже закрыт. А средняя школа № 66, которая соседствует с пустырем, переполнена детьми мигрантов, многие из которых попросту не говорят на русском языке. Часть жителей возят школьников в другие учебные заведения, подальше от этого места.
Некогда благополучный район фактически превратился в аул, с горечью говорит Жанна Олейникова: "Хилокский жилмассив, пока еще не официально, но отдан приезжим. И администрации города глубоко безразлично, как выживают на этом массиве русские граждане. Все, что удается добиться от администрации, это многочисленные отписки, с невозможностью нас благоустроить, и показные проверки, когда торговцев предупреждают о визите заранее, и они успевают мало-мальски навести порядок и попрятаться, закрыв все свои ларьки".
Неоднократные обращения к городским властям не дают никаких результатов, объясняет Оленникова причину, почему было отправлено коллективное обращение в администрацию президента России. Мэрия проигнорировала даже такую элементарную просьбу, как закрыть сквозной проезд по внутриквартальной дороге. Водители используют ее для объезда постоянных пробок на улице Хилокская. Пыль от разбитого полотна стоит столбом, а несущиеся по дворам автомобили представляют угрозу как детям, так и взрослым.
Справедливости ради нужно отметить, что силовики периодически устраивают на рынке рейды, в ходе которых задерживают десятки нелегалов. Их штрафуют, кого-то депортируют на родину. Но учитывая, что в этом бизнесе заняты тысячи мигрантов, в целом ситуацию это не меняет.
Проблему нужно решать кардинально, считает руководитель общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаил Михайлов. Без закрытия рынка наладить нормальную жизнь в прилегающем микрорайоне вряд ли получится. "Сейчас это настоящее гетто. Рынок растет, растет количество привозимой продукции, растет количество мигрантов", - говорит Михайлов. По его словам, есть и юридическое основание для закрытия торговли – часть торговых площадей попадает в 500-метровую санитарно-защитную зону, которой должно быть окружено Клещихинское кладбище. Именно такая буферная полоса по закону положена погосту площадью более 39 гектаров. Но по факту муниципалитет всячески противится определению защитной зоны.
Территория кладбища разбита на несколько самостоятельных мелких участков, на основании этого мэрия отказывается устанавливать обширную защитную зону. Суд на эту тему идут не первый год, в частности, объединить участки и определить широкую защитную полосу требовала прокуратура, но мэрии в апелляционной инстанции удалось отстоять свою точку зрения. В конце июля текущего года суд отклонил и коллективный иск жителей Хилокского жилмассива о прекращении работы рынка на период, пока не установлены новые границы защитной зоны. Однако полностью решение судьи, с обоснованием причин отказа, активисты на руки пока не получили.
"Конечно же, мы будет это решение обжаловать. Кладбище – объект второго класса опасности, так говорит федеральное законодательство. Хилокский рынок, незаконные торговые ряды, все это попадает в санитарно-защитную зону. И в это зоне запрещено размещение складов, торговых точек по продаже продуктов питания и их составляющих. Мы считаем, что суд незаконно отклонил наш иск", - говорит Михаил Михайлов.