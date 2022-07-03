Кикшеринговая компания Whoosh подала в суд на мэрию Новосибирска

Кикшеринговая компания Whoosh подала в суд на мэрию Новосибирска
Кикшеринговая компания Whoosh подала в суд на мэрию Новосибирска
Вчера, 15:43ОбществоФото: Эмилия Губарева
Компания по прокату электросамокатов подала 4 иска к муниципалитету. Бизнесмены требуют отменить решение о запрете парковки самокатов рядом с выходами из метро

Кикшеринговая компания Whoosh подала в Арбитражный суд Новосибирской области четыре иска к мэрии Новосибирска. Сервис по прокату самокатов требует признать несоответствующими законодательству требования административных органов об уплате штрафов за парковку двухколесных транспортных средств компании ближе 5 метров к выходам метрополитена.

До этого муниципалитет добился судебного решения о запрете соответствующей парковки без специального разрешения мэрии, пишет издание "Прецедент".

Ранее представители другой компании по прокату самокатов, Urent, в беседе с корреспондентом Atas.info заявили, что требование мэрии согласовывать с властями места парковки похожи на попытку властей выдавить из города кикшеринговый бизнес.

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