Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Правда, публикацию в соцсетях восприняли неоднозначно и многие предположили, что пост был проплачен. Остается непонятным, почему артистка обратила внимание именно на Новосибирск.
«Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах. Круто, что регионы развиваются»,
написала Ольга Бузова в социальных сетях.
Напомним, станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года.В августе начнут установку лифтов, а также дверей и витражей. После рабочие доберутся до турникетов.