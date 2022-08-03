Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
Сегодня, 16:02ОбществоФото: Ольга Бузова, Инстаграм*
Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками о скором открытии новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Правда, публикацию в соцсетях восприняли неоднозначно и многие предположили, что пост был проплачен. Остается непонятным, почему артистка обратила внимание именно на Новосибирск.

«Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах. Круто, что регионы развиваются»,

написала Ольга Бузова в социальных сетях.

Напомним, станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года.В августе начнут установку лифтов, а также дверей и витражей. После рабочие доберутся до турникетов.

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