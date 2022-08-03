Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

«Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах. Круто, что регионы развиваются»,