Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: последние новости от ПФР

Новосибирские работающие пенсионеры получат прибавку в августе 2022

Работающие пенсионеры в августе 2022 года получат прибавку к пенсии с учетом перерасчета накопленных баллов. Размер индексации назвали в ПФР, а Atas.info расскажет, кто имеет право на доплату.

Кто получит прибавку к пенсии в августе 2022: Пенсия вырастит с августа у работающих весь прошлый год пенсионеров, а также у получателей страховых выплат по старости и инвалидности. Главное, чтобы с 2021 года работодатель вносил за них страховые взносы. Назван размер прибавки к пенсиям работающих пенсионеров: Специалисты Пенсионного фонда России отмечают, что размер прибавки носит индивидуальный характер. Он зависит от уровня прошлогодней зарплаты получателя, точнее суммы взносов и заработанных коэффициентов (баллов). При этом стоит помнить, что доплата ограничена 3 баллами. Максимально можно получить сверху к пенсии 354 рубля с 1 августа. «Это касается пенсионеров, в отношении которых поступила информация в ПФР о прекращении трудовой деятельности. При этом пенсионерам, продолжающим осуществлять трудовую законодательством выплачивается коэффициентов индексаций, в связи с чем, сумма увеличения у них будет зависеть от года назначения пенсии либо возобновления работы в период получения пенсии», - отметила пресс-секретарь ПФР Новосибирской области Ирина Берестовая. Индексация страховой пенсии работающим пенсионерам: В 2022 году доплату получили работающие пенсионеры, которым начисляют разово выплату из средств пенсионных накоплений. Деньги зачислили тем, у кого накопительная пенсия до 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обратиться за выплатой могут только женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет. Также будут учитывать стаж и накопленные за работу на пенсии баллы. При увольнении пенсионер начнет получать пенсию с индексацией. И даже, когда снова устроиться на работу, размер её не поменяется.

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