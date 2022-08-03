Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: последние новости от ПФР

Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: последние новости от ПФР
Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: последние новости от ПФР
Сегодня, 18:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирские работающие пенсионеры получат прибавку в августе 2022

Работающие пенсионеры в августе 2022 года получат прибавку к пенсии с учетом перерасчета накопленных баллов. Размер индексации назвали в ПФР, а Atas.info расскажет, кто имеет право на доплату.

Кто получит прибавку к пенсии в августе 2022:

Пенсия вырастит с августа у работающих весь прошлый год пенсионеров, а также у получателей страховых выплат по старости и инвалидности. Главное, чтобы с 2021 года работодатель вносил за них страховые взносы.

Назван размер прибавки к пенсиям работающих пенсионеров:

Специалисты Пенсионного фонда России отмечают, что размер прибавки носит индивидуальный характер. Он зависит от уровня прошлогодней зарплаты получателя, точнее суммы взносов и заработанных коэффициентов (баллов).

При этом стоит помнить, что доплата ограничена 3 баллами. Максимально можно получить сверху к пенсии 354 рубля с 1 августа.

«Это касается пенсионеров, в отношении которых поступила информация в ПФР о прекращении трудовой деятельности. При этом пенсионерам, продолжающим осуществлять трудовую законодательством выплачивается коэффициентов индексаций, в связи с чем, сумма увеличения у них будет зависеть от

года назначения пенсии либо возобновления работы в период получения пенсии», - отметила пресс-секретарь ПФР Новосибирской области Ирина Берестовая.

Индексация страховой пенсии работающим пенсионерам:

В 2022 году доплату получили работающие пенсионеры, которым начисляют разово выплату из средств пенсионных накоплений.

Деньги зачислили тем, у кого накопительная пенсия до 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обратиться за выплатой могут только женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет. Также будут учитывать стаж и накопленные за работу на пенсии баллы.

При увольнении пенсионер начнет получать пенсию с индексацией. И даже, когда снова устроиться на работу, размер её не поменяется.

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