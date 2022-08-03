Королевский шампиньон приняла за «космический» гриб жительница Новосибирска

Любительница тихой охоты нашла в лесу под Новосибирском гриб, который показался ей довольно необычным и «космическим». Как выяснил Atas.info, на деле он оказался совсем не редким, но благородным – его называют королевский шампиньон.

«По-другому гриб-зонтик, или королевский шампиньон. Он растет по всей России. Есть съедобные и ядовитые виды, их можно опознать по ножке. Она должна быть такая же пёстрая, как и шляпка», - рассказал опытный грибник Роман. Микологи-любители отмечают, что «зонтик» своим необычными видом выделяется в грибной полянке. Несъедобные заметить легко, ведь они бледнее либо намного темнее – вплоть до коричневого цвета. «Пользы в них не больше, чем в других грибах. Единственное, что можно сказать – их можно спокойно есть диабетика из-за низкой калорийности. Они начинают плодоносить в августе, уже начинается их сбор во многих регионах. Ещё примечательно, что такие шампиньоны имеют ореховый запах, а вкус напоминает куриное мясо. При этом обычный шампиньон практически безвкусный», - пояснила Atas.info грибник Елена Палачева. Напомним, ранее грибники раскрыли свои самые грибные места в Новосибирской области.

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