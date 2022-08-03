Корпорация МСП в 2022 году помогла бизнесу привлечь в 2 раза больше кредитов

Поручительства Корпорации МСП в первой половине текущего года позволили малым и средним предпринимателям привлечь рекордную сумму заемных средств. За шесть месяцев она превысила 210 миллиардов рублей, что в два раза больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Количество предприятий, получивших кредит под поручительство института развития, увеличилось более чем в семь раз – с 2 000 до 15 000. Данный показатель стал рекордным для Корпорации МСП. Всего в этих фирмах трудятся свыше 230 000 человек. Так, на микро- и малый бизнес пришлось 97% всех получателей государственной поддержки. В 11 раз - до 10 000 - увеличилась доля микропредприятий. Об этом информирует tass.ru. «Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогли расширить доступ к банковским кредитам и заметно увеличить число получателей государственной поддержки. Новый механизм начал работать в сентябре 2021 года. Его поручил ввести президент Российской Федерации Владимир Путин. Механизм функционирует в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, за который отвечает первый вице-премьер Андрей Белоусов. В январе-июне этого года компании получили 12 000 займов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Деньги бизнесу выдали для дальнейшего развития при помощи «зонтичных» поручительств. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что с помощью «зонтичных» поручительств его структура берет на себя до 50% рисков, которые в противном случае лягут на коммерсанта. Такой подход позволяет взять кредит тем, кому финансовые организации раньше отказывали. В 2021 году благодаря изменениям гарантийной поддержки и появлению «зонтичных» поручительств Корпорация МСП поддержала более 8 000 бизнесменов, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. В рамках программы стимулирования кредитования (ПСК) в три раза выросло число получателей поддержки. Связано это и с тем, что льготные программы кредитования после поднятия ключевой ставки до 20% оказались единственными доступными для предпринимателей. За первую половину 2022 года займы по программе взяли свыше 3100 коммерсантов против 1000 за тот же период 2021 года. Объем привлеченной финансовой поддержки по ПСК вырос до 83 миллиардов рублей против 33 миллиардов рублей за аналогичный период минувшего года.

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