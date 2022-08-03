Выплата на детей к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году – последние новости

Выплата на детей к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году – последние новости
Выплата на детей к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году – последние новости
Сегодня, 13:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Выплаты к школе ждут российские семьи с детьми в августе 2022 года. Ведь ещё в разгар пандемии они получали по 10 000 рублей на ребенка, и на эти деньги подготавливали его к учебе. Будет ли эта выплата сейчас, пока неизвестно. Время на сборы есть, а надежда ещё не угасла – рассказываем, почему.

Какова вероятность, что выплаты для школьников анонсируют в 2022 году?

На благополучие многих семей сильно повлияла непрекращающаяся пандемия коронавируса. С её начала российские власти решили поддержать народ материально, тогда и появились ежемесячные детские пособия.

С каждым годом одевать ребенка в школу становилось дороже. В этом году цены поднялись из-за санкций. Школьная и спортивная форма, а также канцелярия некоторым стала не по карману. По данным экспертов – на принадлежности в 2022 году у родителей на одного ребенка-ученика уйдет около 20 000 рублей. А нужная техника для учебы (ноутбуки, компьютеры) рекордно подорожали и уже не по силам практически каждому 5 родителю.

В 2021-м на экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о ведении системы поддержки семей с детьми. Это значит, что ежегодно родители будут получать различные пособия с рождения до совершеннолетия ребенка. Сейчас их получают категории от 3 до 7 лет и 8 до 17. Также до 3 лет. Два года подряд получали школьные выплаты, их зачисляли уже в августе. На данный момент информации о них нет, но всё ещё может поменяться. Можно также предположить, что если не будет пособий на подготовку к учебе, то позже могут появиться другие значимые меры поддержки – без неё Правительство РФ не оставит своих граждан.

Кто может претендовать на школьные выплаты?

Пособие к 1 сентября получал каждый школьник от 6 о 18 лет, а также дети до 23 лет, которые проходят обучение по общей средней программе из-за проблем со здоровьем. На 10 000 рублей родители покупали рюкзаки, учебники, тетради, форму и т.д.

Какие пособия есть для детей школьного возраста сейчас:

Ежегодно семьи с детьми от 8 до 17 лет получают выплаты в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. В среднем выходит от 6500 до 13 000 рублей. Некоторые родители рационально используют эти деньги – откладывают на учебу ребенка и его потребности. В частности, закупают для него одежду и технику к учебе.

Кроме того, в каждом регионе существует адресная поддержка семей с детьми от Минсоцразвития. Им выделяют до 5 тысяч рублей к учебному году.

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