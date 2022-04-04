Благовещение-2022: какого числа, традиции и запреты праздника

Один из главных праздников для верующих христиан – Благовещение, пройдет в 7 апреля 2022 года. Какие есть народные приметы и что нельзя делать в этот день – в материале Atas.info.
Праздник посвящен тому, что именно в этот день за 9 месяцев до Рождества Христова Деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал, что она станет матерью Спасителя. Россияне чаще всего отмечают его без изысков – сначала в церкви на богослужении, а затем дома с семьей.
Главной традицией считается выпуск голубей – эта птица значится, как добрый вестник и символ праздника. Христиане считают, что голубь относит на небеса молитву о том, кто его отпустил
Считает также, что какая погода будет на Благовещение, то такую же стоит ждать и на Пасху. Однако, если на улице аномальная жара, то на Пасху будет холодно. В случае, если пойдет снег. то это к неурожайному году.
Гроза означает, что летом хорошо уродятся ореха, а при небольшом дожде – грибы, рожь и пшеница.
Дождливый день – это к полноводным рекам и хорошим уловам рыбы в течение всего года. Ветер и туман – урожайное лето.
В случае, если праздник был умеренно теплый, то на полях весь год ожидается хороший урожай.
Семья в этот день не должна ругаться и ссориться – нужно заменить это приятным общением. Также нельзя убираться, работать по дому, стирать и даже мыть посуду.
Девушкам нельзя заплетать косы, шить или вязать.
Также праздник особенный тем, что приветствуются занятия благотворительностью и пожертвованиями нуждающимся. В гости можно ходить, но только к родственникам и друзьям.
Запрещено в Благовещение давать деньги в долг, иначе у вас самих не будет денег весь год.
Напомним, что верующие в ближайшее время будут отмечать Благовещение, Вербное воскресенье и Пасху. Какого числа будут праздники по церковному календарю – в материале Atas.info.