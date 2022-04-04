Благовещение-2022: какого числа, традиции и запреты праздника

Праздник посвящен тому, что именно в этот день за 9 месяцев до Рождества Христова Деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал, что она станет матерью Спасителя. Россияне чаще всего отмечают его без изысков – сначала в церкви на богослужении, а затем дома с семьей.