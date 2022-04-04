Корпорация МСП готовит пакет льготных программ кредитования для бизнеса в регионах Ре

По мнению главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в сегодняшней ситуации важно синхронизировать региональные и федеральные меры поддержки. Нужна и таргетированная помощь, а не просто распыление бюджета. Корпорация и региональные власти работают над программами субсидирования кредитов в рамках льготной программы стимулирования кредитования «Инвестиционная». Она работает следующим образом: регион определяет приоритетные отрасли, выделяет субсидии, а предпринимателям выдают кредиты по льготной ставке. При этом Корпорация поддерживает их своими кредитами и капиталом. В результате получается так называемый синергетический эффект благодаря слиянию двух бюджетов. В свою очередь, свободный лимит по программе составил 200 миллиардов рублей до конца этого года, отметил глава Корпорации МСП.