Корпорация МСП готовит пакет льготных программ кредитования для бизнеса в регионах Ре

Как пишет ТАСС, это позволит объединить региональные возможности с федеральными, направив их на важнейшие для регионов проекты.
По мнению главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в сегодняшней ситуации важно синхронизировать региональные и федеральные меры поддержки. Нужна и таргетированная помощь, а не просто распыление бюджета. Корпорация и региональные власти работают над программами субсидирования кредитов в рамках льготной программы стимулирования кредитования «Инвестиционная». Она работает следующим образом: регион определяет приоритетные отрасли, выделяет субсидии, а предпринимателям выдают кредиты по льготной ставке. При этом Корпорация поддерживает их своими кредитами и капиталом. В результате получается так называемый синергетический эффект благодаря слиянию двух бюджетов. В свою очередь, свободный лимит по программе составил 200 миллиардов рублей до конца этого года, отметил глава Корпорации МСП.
Роль оператора программ может исполнить любой банк, аккредитованный по программе ПСК и выбранный регионом. Также оператором может стать региональная гарантийная организация либо фонд развития промышленности российского субъекта.
По словам Исаевича, программа совместных субсидируемых кредитов уже разработана Корпорацией МСП вместе со столичными властями. Она стартует 11 апреля. Благодаря городским субсидиям компенсируют часть ставок по кредиту. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, а для малого и микробизнеса – семь процентов. Местные власти будут тщательно отбирать проекты, которым требуются средства по льготной ставке. В скором времени запустят такую же программу в Удмуртии.
В процессе реализации программ льготного кредитования в регионах будет использована федеральная модель контроля структуры портфелей банков. Таким образом, средства будут выделены именно тем, кто в этом действительно нуждается.
Согласно условиям программы субсидируемых регионами кредитов, при нехватке залога предприниматели смогут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, которые смогут покрыть половину суммы кредита. Поручительство можно оформить в банке в одном окне. При этом не нужно собирать пакет документов и заново писать заявление.