Кто сможет арендовать электросамокаты в Новосибирске – объяснили в Whoosh

Кто сможет арендовать электросамокаты в Новосибирске – объяснили в Whoosh
Кто сможет арендовать электросамокаты в Новосибирске – объяснили в Whoosh
Сегодня, 17:08ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В сервисе аренды самокатов Whoosh и в управлении Госавтоинспекции объяснили новые правила

Электросамокаты начали снова появляться с апреля 2022 года в Новосибирске. Однако их не все рискую арендовать из-за нового правила – теперь это официально транспортное средство.

Верховный суд России 30 марта признал электросамокаты транспортным средством. В связи с этим многие люди не понимают, нужны ли для их аренды водительские права.

Пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик рассказала, что в данный момент их электросамокаты не являются транспортом из-за того, что у них маленькая мощность – не более 250 Ватт, а также ограничение скорости до 25 км/ч.

Эксперты предполагают, что электросамокаты разделят по категориям мощности. В Новосибирске точки их аренды будут согласованы с властями, - сообщает Сиб.фм.

В управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области объяснили, что водитель электросамоката приравнивается к пешеходам. ДТП с их участие не квалифицируются. Однако в скором времени ожидаются поправки из-за того, что у такого транспорта высокая скорость движения.

Инспекторы отметили, что стоит пересмотреть их расположение в городе и ввести ограничение по возрасту.

Какие происшествия происходили при участии электросамокатов в 2021 году?

В июне 2021 года школьник, катаясь по аллее Центрального парка на электросамокате, наехал на ребенка. Пешеход получил перелом большеберцовой кости. Виновник оказал помощь пострадавшему. Он на руках отнес его к матери, но после уехал.

В августе 2021 года водитель Mazda, двигаясь по Комсомольскому проспекту, при свершении поворота на улицу Ленина наехал на самокатчика. Парень пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома №48.

В Центральном районе Новосибирска девушка с электросамокатом попала в ДТП. Авария случилась у дома №70 на Красном проспекте. Девушку сбил автомобиль Toyota Camry.

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