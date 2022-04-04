Кто сможет арендовать электросамокаты в Новосибирске – объяснили в Whoosh

Электросамокаты начали снова появляться с апреля 2022 года в Новосибирске. Однако их не все рискую арендовать из-за нового правила – теперь это официально транспортное средство.
Верховный суд России 30 марта признал электросамокаты транспортным средством. В связи с этим многие люди не понимают, нужны ли для их аренды водительские права.
Пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик рассказала, что в данный момент их электросамокаты не являются транспортом из-за того, что у них маленькая мощность – не более 250 Ватт, а также ограничение скорости до 25 км/ч.
Эксперты предполагают, что электросамокаты разделят по категориям мощности. В Новосибирске точки их аренды будут согласованы с властями, - сообщает Сиб.фм.
В управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области объяснили, что водитель электросамоката приравнивается к пешеходам. ДТП с их участие не квалифицируются. Однако в скором времени ожидаются поправки из-за того, что у такого транспорта высокая скорость движения.
Инспекторы отметили, что стоит пересмотреть их расположение в городе и ввести ограничение по возрасту.
В июне 2021 года школьник, катаясь по аллее Центрального парка на электросамокате, наехал на ребенка. Пешеход получил перелом большеберцовой кости. Виновник оказал помощь пострадавшему. Он на руках отнес его к матери, но после уехал.
В августе 2021 года водитель Mazda, двигаясь по Комсомольскому проспекту, при свершении поворота на улицу Ленина наехал на самокатчика. Парень пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома №48.
В Центральном районе Новосибирска девушка с электросамокатом попала в ДТП. Авария случилась у дома №70 на Красном проспекте. Девушку сбил автомобиль Toyota Camry.