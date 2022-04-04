Снег полностью растает из-за аномальной жары в Новосибирске 5 апреля

Снег полностью растает из-за аномальной жары в Новосибирске 5 апреля
Снег полностью растает из-за аномальной жары в Новосибирске 5 апреля
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
После резкого потепления в городе существенно похолодает.

В Новосибирске ожидается аномальное потепление среди весны, 5 апреля, до +14 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В ночь на вторник, 5 апреля, в Новосибирске ожидается до +2…+4 градусов. Уже днём в город ворвётся жара до +14 градусов, а скорость ветра составит 11 метров в секунду.

В среду, 6 апреля, синоптики осадков не прогнозируют. По их данным, днём воздух прогреется до +10... +12 градусов. Порывы ветра при этом местами достигнут 14 метров в секунду.

В четверг, 7 апреля, ожидается небольшой мокрый снег утром. В воздухе похолодает до 0…+2 градусов. Однако к полудню столбики термометра поднимутся до +8 по Цельсию.

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