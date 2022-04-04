Важные православные праздники в апреле 2022: Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха

Верующие в ближайшее время будут отмечать Благовещение, Вербное воскресенье и Пасху. Какого числа будут праздники по церковному календарю – в материале Atas.info.
Христиане в четверг, 7 апреля, будут отмечать праздник Благовещение Богородицы. В этот день верующие вспоминают предание о явлении Архангела Гавриила к Деве Марии, который и сообщил ей о будущем рождении Иисуса Христа.
Праздник Вербного воскресенья пройдет 17 апреля в честь появления Иисуса Христа в Иерусалиме перед его страданиями и смерти. Событие отмечают за неделю до Пасхи в 6-е воскресенье Великого поста.
Люди заранее срезают молодые ветки вербы и ставят у себя дома в воду, чтобы они распустились. В сам праздник нужно прийти на богослужения и освятить в храме вербные или ивовые ветки, а затем украсить ими иконы дома.
В этот день нельзя убираться дома, стирать и даже мыть посуду. Также не рекомендуется готовить еду – это нужно сделать заранее. Под запрет попадают и ссоры, нецензурные выражение и мысли о плохом.
Одним из главных праздников в церковном календаре является Пасха, которая пройдет в 2022 году 24 апреля в воскресенье. Торжество связано со спасением людей от вечной гибели, а Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте – он своими страданиями и смертью победил смерть и открыл дверь в вечную жизнь.
Православные должны будут прийти в церковь на пасхальное богослужение, а также взять с собой корзину с куличами и яйцами для освящения. При встрече с другими верующими принято обмениваться приветствиями «Христос воскресе» – «Воистину воскресе» и поцелуями.
Семейные люди в этот день любят «биться пасхальными яйцами» – таким образом выявляется победитель и определяется самый сильный физически и духом человек в семье.
Праздник является священным, поэтому также запрещено ругаться, обманывать и даже думать о плохих поступках, которые человек совершал или хочет совершить.
Напомним, что 1 апреля 2022 года начался мусульманский священный пост Рамадан. Это время молитв, хороших поступков духовных устремлений и искупления грехов. Священный месяц предназначен не только для очищения тела, но и души. Для всех мусульман – это великий священный праздник и его исполнение является главной обязанностью. Многие верующие уверены, что этот пост приближает их к Аллаху.