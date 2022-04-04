Важные православные праздники в апреле 2022: Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха

Пасха – 24 апреля

Одним из главных праздников в церковном календаре является Пасха, которая пройдет в 2022 году 24 апреля в воскресенье. Торжество связано со спасением людей от вечной гибели, а Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте – он своими страданиями и смертью победил смерть и открыл дверь в вечную жизнь.