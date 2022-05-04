Акция «Окна победы» 2022 - инструкция как сделать трафареты к 9 мая

Для украшения окон россияне используют стикеры и трафареты с изображениями георгиевских лент, красных звезда и медалей. Иногда патриотические символы наносят красками, а как это сделать по готовому трафарету - читайте ниже.
Следуя первым двум пунктам повторить процедуру с нанесением аппликации. Однако бумагу необходимо приложить к окну в намыленном виде. Таким способом приклеить наклейку и радоваться полученному результату.
К акции можно присоединиться в социальных сетях под хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Ежегодно в ней учувствуют также детские образовательные учреждения. Они делятся своими работами под этими хэштегами.