Акция «Окна победы» 2022 - инструкция как сделать трафареты к 9 мая

Акция «Окна победы» 2022 - инструкция как сделать трафареты к 9 мая
Акция «Окна победы» 2022 - инструкция как сделать трафареты к 9 мая
Сегодня, 11:13ОбществоФото: patriot.nso.ru
Акция «Окна Победы» стартовала с 1 по 9 мая по всей России, в том числе в Новосибирской области. По традиции, жители регионов начинают украшать окна своих квартир трафаретами с символами Великой Победы. Представляем инструкцию, как сделать их своими руками и где скачать.

Для украшения окон россияне используют стикеры и трафареты с изображениями георгиевских лент, красных звезда и медалей. Иногда патриотические символы наносят красками, а как это сделать по готовому трафарету - читайте ниже.

  • Для начала символ необходимо скачать по ссылке
  • Изображение следует после распечатать
  • Потом аккуратно вырезать и приложить к окну
  • Трафарет нужно закрасить краской и убрать

Следуя первым двум пунктам повторить процедуру с нанесением аппликации. Однако бумагу необходимо приложить к окну в намыленном виде. Таким способом приклеить наклейку и радоваться полученному результату.

К акции можно присоединиться в социальных сетях под хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Ежегодно в ней учувствуют также детские образовательные учреждения. Они делятся своими работами под этими хэштегами.

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Новосибирск
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