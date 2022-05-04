«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция

В центральной части главной страницы сайта можно выбрать поиск по трем разделам: люди и награждения; наградные документы; география войны. Если известны полные ФИО предка, можно воспользоваться поиском в обычном режиме либо в расширенном, указав дату рождения, звание, место призыва.
Для точного определения предлагают использовать кнопку «Еще больше», которая предполагает внесение информации о наградах. Однако для этого поиска необходимо знать номера и даты наградных документов. Следуйте инструкции ниже:
Поиск награждений
4. Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.
Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.
Также пользователям предлагают найти сведения о погибшем или пропавшим без вести участнике Великой Отечественной войн в разделе «География войны».
Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:
Необходимо внести для поиска данные о боевой операции, в которой мог участвовать родственник, географическое положение войны, дату события. Все эти операции должны помочь найти информацию о ветеране.