«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция

«Подвиг народа» - это электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Через этот сайт родственники находят своих воевавших в период ВОВ героических предков. Поиск происходит по нескольким критериям – по фамилии, наградам, воинскому званию и т.д. Рассказываем, как пользоваться.

В центральной части главной страницы сайта можно выбрать поиск по трем разделам: люди и награждения; наградные документы; география войны. Если известны полные ФИО предка, можно воспользоваться поиском в обычном режиме либо в расширенном, указав дату рождения, звание, место призыва. Для точного определения предлагают использовать кнопку «Еще больше», которая предполагает внесение информации о наградах. Однако для этого поиска необходимо знать номера и даты наградных документов. Следуйте инструкции ниже: Поиск награждений Для начала необходимо перейти на ссылку Поиск награждения и заполнить поля формы – Где искать. Поиск можно продолжить либо везде, либо в наградных документах или по картотеке. Во вкладке Место призыва выбрать нужное из раскрывающегося списка. В поле Звание значение следует вводить в соответствии с принятыми в армии сокращениями и правилами написания: мл. - младший; например, мл. лейтенант;

ст. - старший; например, ст. лейтенант;

гв. - гвардии; например, гв. сержант;

гл. - главный; например, гл. старшина;

батал. - батальонный; например, батал. комиссар;

див. - дивизионный; например, див. комиссар;

зам. - заместитель; например, зам. политрука;

бриг. - бригадный; например, бриг. комиссар;

полк. - полковой; например, полк. комиссар;

воен - военный; пишется слитно с другим словом, например, военинженер или воентехник;

вет - ветеринарный; пишется слитно с другим словом, например, военветврач. 4. Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан. Фото: podvignaroda.ru Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан. Фото: podvignaroda.ru Также пользователям предлагают найти сведения о погибшем или пропавшим без вести участнике Великой Отечественной войн в разделе «География войны». перейти к разделу; нажать кнопку «Расширенный поиск»; Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями: Тип документа;

Дата документа;

Боевая операция;

Географическое положение. Фото: podvignaroda.ru Необходимо внести для поиска данные о боевой операции, в которой мог участвовать родственник, географическое положение войны, дату события. Все эти операции должны помочь найти информацию о ветеране.

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