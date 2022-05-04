«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция

«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция
«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция
Сегодня, 12:46ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
«Подвиг народа» - это электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Через этот сайт родственники находят своих воевавших в период ВОВ героических предков. Поиск происходит по нескольким критериям – по фамилии, наградам, воинскому званию и т.д. Рассказываем, как пользоваться.

В центральной части главной страницы сайта можно выбрать поиск по трем разделам: люди и награждения; наградные документы; география войны. Если известны полные ФИО предка, можно воспользоваться поиском в обычном режиме либо в расширенном, указав дату рождения, звание, место призыва.

Для точного определения предлагают использовать кнопку «Еще больше», которая предполагает внесение информации о наградах. Однако для этого поиска необходимо знать номера и даты наградных документов. Следуйте инструкции ниже:

Поиск награждений

  1. Для начала необходимо перейти на ссылку Поиск награждения и заполнить поля формы – Где искать. Поиск можно продолжить либо везде, либо в наградных документах или по картотеке.
  2. Во вкладке Место призыва выбрать нужное из раскрывающегося списка.
  3. В поле Звание значение следует вводить в соответствии с принятыми в армии сокращениями и правилами написания:
  • мл. - младший; например, мл. лейтенант;
  • ст. - старший; например, ст. лейтенант;
  • гв. - гвардии; например, гв. сержант;
  • гл. - главный; например, гл. старшина;
  • батал. - батальонный; например, батал. комиссар;
  • див. - дивизионный; например, див. комиссар;
  • зам. - заместитель; например, зам. политрука;
  • бриг. - бригадный; например, бриг. комиссар;
  • полк. - полковой; например, полк. комиссар;
  • воен - военный; пишется слитно с другим словом, например, военинженер или воентехник;
  • вет - ветеринарный; пишется слитно с другим словом, например, военветврач.

4. Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.

Фото:podvignaroda.ru

Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.

Фото:podvignaroda.ru

Также пользователям предлагают найти сведения о погибшем или пропавшим без вести участнике Великой Отечественной войн в разделе «География войны».

  1. перейти к разделу;
  2. нажать кнопку «Расширенный поиск»;

Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:

  • Тип документа;
  • Дата документа;
  • Боевая операция;
  • Географическое положение.
Фото:podvignaroda.ru

Необходимо внести для поиска данные о боевой операции, в которой мог участвовать родственник, географическое положение войны, дату события. Все эти операции должны помочь найти информацию о ветеране.

Материалы по теме:
НовосибирскРоссияНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы