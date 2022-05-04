Цыгане набросились на бабушку на кладбище в Новосибирске

В Родительский день цыгане собрались на кладбищах города и просили у горожан деньги. Возле одной из могил на краю кладбища они набросились на очень старую бабушку – она спорила с ними и предлагала взамен денег шоколадку.
При этом цыганки по-хамски общались с женщиной. Одна из них заявляла. что её ребенок уже много дней не ел. В этот момент очевидец вмешался и предложил им 300 рублей, если они помогут убраться на могилах, но они отказались.
Мужчина пригрозил вызвать полицию, только после этого они отстали от бабушки.