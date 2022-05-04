Цыгане набросились на бабушку на кладбище в Новосибирске

Цыгане набросились на бабушку на кладбище в Новосибирске
Цыгане набросились на бабушку на кладбище в Новосибирске
Сегодня, 19:21ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Цыгане-попрошайки накинулись на пожилую женщину на Клещихинском кладбище в Новосибирске, но очевидец защитил пенсионерку.

В Родительский день цыгане собрались на кладбищах города и просили у горожан деньги. Возле одной из могил на краю кладбища они набросились на очень старую бабушку – она спорила с ними и предлагала взамен денег шоколадку.

При этом цыганки по-хамски общались с женщиной. Одна из них заявляла. что её ребенок уже много дней не ел. В этот момент очевидец вмешался и предложил им 300 рублей, если они помогут убраться на могилах, но они отказались.

Мужчина пригрозил вызвать полицию, только после этого они отстали от бабушки.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы