В Новосибирске рабочие начали монтировать сцену для концерта 9 мая

В Новосибирске на площади Ленина начали монтировать сцену для концерта в честь Дня победы 9 мая.

На площади Ленина в Новосибирске уже 4 мая начали сооружать сцену для празднования Дня победы 9 мая – там пройдет военный парад и другое. В месте, где устанавливают сцену, 9 мая пройдет большой праздничный парад. После этого проедет ретротехника, пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск – город трудовой доблести», флаги республик, а также ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций. При этом в День Победы пройдет праздничный концерт в честь 77-й годовщины Великой Победы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter