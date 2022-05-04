В Новосибирске рабочие начали монтировать сцену для концерта 9 мая

В Новосибирске рабочие начали монтировать сцену для концерта 9 мая
В Новосибирске рабочие начали монтировать сцену для концерта 9 мая
Сегодня, 17:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске на площади Ленина начали монтировать сцену для концерта в честь Дня победы 9 мая.

На площади Ленина в Новосибирске уже 4 мая начали сооружать сцену для празднования Дня победы 9 мая – там пройдет военный парад и другое.

В месте, где устанавливают сцену, 9 мая пройдет большой праздничный парад. После этого проедет ретротехника, пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск – город трудовой доблести», флаги республик, а также ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций.

При этом в День Победы пройдет праздничный концерт в честь 77-й годовщины Великой Победы.

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