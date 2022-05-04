Выплаты ветеранам к 9 мая 2022 ВОВ, войны, тыла – кто получит от 5000 до 10000 рублей

Выплаты ветеранам к 9 мая 2022 ВОВ, войны, тыла – кто получит от 5000 до 10000 рублей
Выплаты ветеранам к 9 мая 2022 ВОВ, войны, тыла – кто получит от 5000 до 10000 рублей
Сегодня, 09:20ОбществоФото: pixabay.com

Новосибирским ветеранам войны и тыла выплатят до 10 000 рублей к 9 мая

Ветеранам Великой отечественной войны, тыла и участникам боевых действий направили ежегодную выплату ко Дню Победы 9 мая 2022 года. По указу президента России Владимира Путина её размер составит 10 000 рублей, также положена региональная надбавка отдельным категориям пенсионеров.

Ветеранам Великой отечественной войны, тыла и участникам боевых действий направили ежегодную выплату ко Дню Победы 9 мая 2022 года. По указу президента России Владимира Путина её размер составит 10 000 рублей, также положена региональная надбавка отдельным категориям пенсионеров.

В Новосибирской области денежное пособие в 10 тысяч рублей получат 310 инвалидов, ветеранов войны. В том числе тех, кто проживает в Литве, Латвии и Эстонии.

Кроме того, около 800 человек являются в Новосибирской области получателями региональной выплаты в размере 5 000 рублей. Её утвердил губернатор Андрей Травников для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, экс- несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто.

Деньги, по данным ПФР, должны доставить до 9 мая 2022 года. На эти цели направили более 3 миллионов рублей.

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