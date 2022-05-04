Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста могут призвать военнообязанных

Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста могут призвать военнообязанных
Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста могут призвать военнообязанных
Сегодня, 14:18ОбществоАлександр КондратьевФото: mil.ru
Каких граждан России могут призвать в 2022 году по закону о мобилизации – таблица призывного возраста для разных категорий военнообязанных.

Многие россияне всерьез думают, что в скором времени в России начнут мобилизацию граждан призывного возраста. Однако пока такой информации от властей нету, но Atas.info собрал всю информацию о данном законе.

Призыву на военную службу в случае мобилизации подлежат мужчины, которые уже прошли срочную службу или обучились на военной кафедре, в таком случае их приравнивают к запасникам, а самых молодых призывают.

Мобилизации подлежат военнообязанные россияне почти любой возрастной категории – матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы – до 50 лет. Младшие офицеры пребывают в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга, полковники, капитаны первого ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет.

Женщины тоже могут оказаться в ряду запасников до 45 лет, а имеющие воинское звание – до 50 лет. Подобное предстояло бы и резервистам – это военнослужащие, которые после срочной службы армии оказались в резерве и получали некоторые выплаты, а также проходили переподготовку – их могут призвать даже самых первых.

Отметим, что по закону мобилизация населения объявляется только указом президента РФ и лишь в особых случаях, таких как – агрессия против страны или непосредственная угроза агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ.

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