На каких пляжах отдыхать новосибирцам этим летом?

С 1 июня в Новосибирске открыт купальный сезон. И хотя аномальной жары в этом году нет, пляжи города заполнены отдыхающими. Всего в столице Сибирского региона в 2022 году открыто 6 муниципальных пляжей. В каких районах? Какие условия предлагает каждый объект? Читайте в нашей статье.

Все пляжи Новосибирска, которые получили разрешение на работу от Роспотребнадзора, находятся не в области, а непосредственно в черте города. Они не новые и хорошо знакомы жителям Новосибирска. Приезжие легко могут найти их по онлайн-карте, которая построит кратчайший маршрут. Пляж в парке «Бугринская роща» Жители этот пляж называют просто «Бугринка». И хоть находится он не в центре города, а ближе к его окраине, новосибирцы любят это место и часто посещают его. Добраться сюда можно с речного вокзала. Вход на пляж бесплатный, но вот шезлонгов и лежаков тут нет. Приходить лучше со своими плавсредствами и матрасами. Горожане ценят это место не за инфраструктуру — ее тут фактически нет (редкие зонты и кабинки для переодевания), а за живописные виды и пейзажи: песчаное побережье Оби и чистая речная вода. Течение здесь небольшое, но на пляже все равно постоянно дежурят спасатели и медики. В пункте проката можно взять катамараны, лодки, водные лыжи и пр. Пляж в парке «Бугринская роща» Фото: скриншот Пляжи в парке «У моря Обского» На территории этого парка находятся сразу четыре пляжа: «Детский», «Галечный», «Каменный», «Бумеранг». Все они расположены на побережье Новосибирского водохранилища и уже принимают отдыхающих. В этом удивительном уголке природы сошлись сразу несколько дивных природных ландшафтов. Тут и стоящий стеной хвойный лес, и тенистые рощи, где можно расположиться на пикник в беседке, пожарить шашлыки, и пологий пляж с чистым речным песком… Фотографии этой зоны отдыха действительно завораживают. «Детский» оборудован для семей с маленькими детьми, тут небольшая глубина и довольно безопасно. Также дети обожают аттракционы, которые расположены рядом, на территории парка. Но самый крупный комплекс, имеющий богатую инфраструктуру, — это «Бумеранг». Здесь есть и точки общепита — кафе, киоски с мороженым и прохладительными напитками. Имеются аттракционы как для взрослых, так и для детей — батуты, водные горки, карусели, площадки для волейбола и мини-футбола, а также прокат катамаранов, лодок, водных скутеров и пр. Ну и для купания желающие найдут все необходимое: раздевалки, лежаки, плавательные средства, зонтики и навесы. Кстати, на огромной территории комплекса новосибирские власти часто проводят развлекательные мероприятия — фестивали, праздники, спортивные матчи. Пляжи в парке «У моря Обского» Фото: tourister.ru / © Юлия Завьялова Пляж в парке «Звезда» Одноименный пляж в парке «Звезда» очень популярен у новосибирцев. Он славится чистой водой и побережьем. Ежегодно здесь обновляется песок, очищается пологое дно. Также место имеет развитую инфраструктуру: непосредственно у воды расположены раздевалки и редкие навесы. Недалеко, если идти вглубь берега, стоят столики, за которыми можно расположиться и перекусить. Также в парке работают кафе и ресторанчики, где можно заказать еду навынос. Можно арендовать беседку, мангал и расположиться на пикник. На городском курорте представлен весь спектр водных развлечений — новосибирцы берут напрокат катамараны, водные шары, надувные лодки и пр. Пляж в парке «Звезда» Фото: zvezda.neokom.ru

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