Новосибирские диетологи раскритиковали холодную диету Сары Джессики Паркер

Новосибирские диетологи раскритиковали холодную диету Сары Джессики Паркер
Новосибирские диетологи раскритиковали холодную диету Сары Джессики Паркер
4 июля, 13:53ОбществоФото: pixabay.com
Набирающая популярность холодная диета Сары Джессики Паркер не вызвала доверия диетологов из Новосибирска. Оказалось, многие первоклассные специалисты о ней даже не знали, а когда поинтересовались, заявили об опасности такого питания.

«О холодной диете я услышала впервые. Поискав информацию, я узнала, что она известна с 70-х годов. Но даже в университетах нам о таком стиле питания не рассказывали», - отметила в разговоре с Atas.info врач эндокринолог-диетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Галия Сабаева.

Специалист пояснила, что холодная диета предполагает употребление холодной пищи. Предполагается, что организм будет тратит энергию из жировых запасов, когда начнут происходить процессы усвоения и переваривания замороженных продуктов. В итоге, человек якобы будет худеть.

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«В современном мире развивается понятие Bodypositive (бодипозитив), но при этом продолжают существовать критерии внешности. И для многих это очень большая проблема психологическая. Вместо того, чтобы прийти к диетологу, люди, желающие похудеть ищут информацию в интернете. На одном из сайтов я прочитала, что холодную диету рекомендуют диетологи. Мне стало жаль людей, которые доверились этой информации», - заявила диетолог.

Организм человека имеет определенный температурный диапазон, говорят эксперты. В этих рамках максимально в организме человека работают ферменты, которые оптимизирует метаболизм. У каждого человека разный обмен веществ, поэтому и диеты должны быть индивидуализированными.

Кому подходит холодная диета?

«Если мы говорим об оправдании холодной диеты, стоит привести пример из Восточной медицины. В ней есть понятие ДОША – это конституции людей, которые сочетают в себе в тех или иных пропорциях различные элементы. Для конституции Питте я бы рассмотрела возможность холодной диеты, как инструмента. У таких людей очень сильное пищеварение, поэтому ледяные продукты будут выравнивать дисбаланс. Им она рекомендована».

Негативные последствия от холодной диеты – больше вреда, чем пользы?

Врач Галия Сабаева отметила, что проблемы лишнего веса часто возникают из-за дефицита нормальных жиров. Это один из недостатков холодной диеты.

«Однозначно будет негативно влиять на желчеобразование, желчеотток, функцию печени, пищеварительного процесса. В целом, я не одобряю эту диету. Может звезды такие, как Сара Джессика Паркер относятся к конституции Питте и им можно придерживаться подобного питания. Остальным нужно учитывать индивидуальные особенности своего организма», - заключила диетолог.

«Запор и крошение зубов»

По словам врача гастроэнтеролога клиники "1+1" Ирины Матюк, организму потребуется больше усилий на переваривание холодной пищи, так обмен веществ естественно усилится, но это не исключает того, что еда с высоким содержанием белка не успеет перевариться. А отсюда вытекут серьезные проблемы.

«Компоненты еды отправятся в кишечник в таком виде, что приведет к активации процессов брожения. У человека начинаются вздутие и боли в животе, проблемы со стулом. Также при употреблении холодной пищи чувство голода будет возникать быстрее, ведь пища долго не задерживается в желудке. Он съест ещё больше и не похудеет», - рассказала эксперт.

Кроме того, врачи предупредили, что людям с ослабленным иммунитетом такой вид диеты опасен. Она может привести к развитию простуды и обострению хронических заболеваний.

«Также холодная диета может приводить к проблемам с зубами: от постоянно употребляемой холодной пищи зубная эмаль может трескаться. А есть еще и зубные коронки, которым лед также может вредить. В такой диете имеется лишь один плюс – увеличивается потребление воды, которая важна при любой диете и вообще в целом для здоровья. По эффективности потери веса ее вполне можно заменить более мягкими диетами».

Ирина Матюк заключила, что при холодной диете не стоит глотать куски льда и замороженные продукты. Допустима лишь пища температуры холодильника (от +0 до +5°С) или комнатной от +10 до +15°С).

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