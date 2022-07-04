Новосибирский разработчик игры «Смута» пропал с выделенными 260 млн рублей

Новосибирский разработчик игры «Смута» пропал с выделенными 260 млн рублей
Новосибирский разработчик игры «Смута» пропал с выделенными 260 млн рублей
4 июля, 16:09ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирская студия разработки игр Cyberia Limited выиграла государственный грант на 260 млн рублей на разработку российского ответа Ведьмаку – игры «Смута». Однако главный разработчик пропал со всеми деньгами.

Совсем недавно люди заметили, что официальная группа игры в VK.com стала частной, а сайт игры и вовсе перестал работать.

В социальных сетях горожане предполагают, что компания решила сделать ребрендинг после волны хейта, но другие считают, что разработчик получил деньги и сбежал с ними в другую страну.

Напомним, что жанр разрабатываемой игры – Action-RPG, сюжет будет связан с историческим периодом в России о «смутном времени», а релиз проекта должен быть выпущен в 2024 году – это наш ответ западному «Ведьмаку».

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