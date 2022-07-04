Новосибирский разработчик игры «Смута» пропал с выделенными 260 млн рублей

Совсем недавно люди заметили, что официальная группа игры в VK.com стала частной, а сайт игры и вовсе перестал работать.
В социальных сетях горожане предполагают, что компания решила сделать ребрендинг после волны хейта, но другие считают, что разработчик получил деньги и сбежал с ними в другую страну.
Напомним, что жанр разрабатываемой игры – Action-RPG, сюжет будет связан с историческим периодом в России о «смутном времени», а релиз проекта должен быть выпущен в 2024 году – это наш ответ западному «Ведьмаку».