Обвиняемый в госизмене новосибирский учёный Колкер не признавал вину

Умерший от онкологического заболевания не дал при жизни признательные показания, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Колкера. По словам защитника, позиция физика была принципиальной. Теперь будут изучены документы в связи со смертью Дмитрия Колкера, чтобы привлечь должностных лиц к ответственности.
Добавим, что уголовное дело возбудили из-за того, что Колкер в 2018 году ездил в Китай читать лекции. Это и привлекло следователей. Тогда физик был на допросе Минобороны РФ по факту обнаружения в материалах лекций государственной тайны.
Ученого задержали ФСБ 1 июля 2022 года. Его забрали прямо из больничной койки. В ночь на 2 июля Дмитрий Колкер скончался, а родственникам прислали телеграмму.