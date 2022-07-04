Обвиняемый в госизмене новосибирский учёный Колкер не признавал вину

Физик-лазерщик из Новосибирска Дмитрий Колкер, обвиненный в госизмене, не признавал свою вину по статье. Ученый скончался после ареста и перелета в московском СИЗО – он болел раком четвертой стадии.

Умерший от онкологического заболевания не дал при жизни признательные показания, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Колкера. По словам защитника, позиция физика была принципиальной. Теперь будут изучены документы в связи со смертью Дмитрия Колкера, чтобы привлечь должностных лиц к ответственности. Новосибирский ученый Дмитрий Колкер делал лазеры для военных: предатель или нет Добавим, что уголовное дело возбудили из-за того, что Колкер в 2018 году ездил в Китай читать лекции. Это и привлекло следователей. Тогда физик был на допросе Минобороны РФ по факту обнаружения в материалах лекций государственной тайны. Ученого задержали ФСБ 1 июля 2022 года. Его забрали прямо из больничной койки. В ночь на 2 июля Дмитрий Колкер скончался, а родственникам прислали телеграмму. В Новосибирске вслед за Колкером задержали ученого СО РАН Маслова

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