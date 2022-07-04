Распродажа в ИКЕА 5 июля 2022: во сколько начнётся, как забронировать товары

5 июля 2022 года в России начнется финальная распродажа товаров из ИКЕА, а проходить она будет онлайн. Покупатели могут приобрести мебель, текстиль, декор и другие товары для дома. Как забронировать товары и что осталось в наличии – смотрите в материале Atas.info.

Шведский магазин ИКЕА окончательно ушел с российского рынка. Магазины закрылись и в Новосибирске. Компания организовала финальную распродажу своего товара, оставшегося на складе. Однако цены будут не совсем снижены, а иногда и наоборот – завышены. В Новосибирске втридорога продают товары IKEA на «Яндекс.Маркете» Где и когда пройдет финальная распродажа товаров IKEA? 5 июля начнется распродажа ИКЕА, однако в самой компании данную информацию не подтверждают. На главной странице магазина написано, что купить товары непосредственно в самом магазине могут только сотрудники. Покупателям же откроется доступ к распродаже «через несколько дней». Последний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022 Какие товары будут продаваться на онлайн-распродаже? На онлайн-распродаже покупатели могут приобрести оставшиеся товары, которые еще есть в наличии. Оценить все запасы не удастся. Однако в вашей корзине могут появиться мебель, посуда, текстиль, декор – все то, что когда-то было на полках. Распродажа ИКЕА 5 июля 2022: каталог оставшихся товаров для Новосибирска Как купить мебель, текстиль и другие товары ИКЕА? Можно следовать правилам «умного шопинга». Например, заранее составить список покупок, предварительно изучив сайт ИКЕА. Также стоит убедиться, есть ли товар в наличии в вашем городе. Далее добавляем необходимый товар в виртуальную «корзину». Тем самым вы не потратите время на поиски и не упустите свою возможность. IKEA полностью уходит из России: мебельные фабрики будут распроданы

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