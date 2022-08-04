Что произошло в Новосибирске: куда дели тело льва Сэма, арест в Росздравнадзоре

В Новосибирском зоопарке рассказали Atas.info, что все погибшие питомцы отправляются на переработку в мясокостную муку – это даже несмотря на популярность животного среди горожан и его размер. Поэтому стало понятно, что тело легендарного льва Сэма тоже пустили под перемалывание.
После этого его в виде муки использовали в качестве кормовой добавки к основному рациону поголовья на животноводческих фермах.
Прокуратура Новосибирской области после задержания двух представителей Росздравнадзора нашла поддельный диплом у начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения. Теперь его планируют уволить, а на него возбуждено уголовное дело. Вполне вероятно, что экс-начальника могут привлечь за подделку документов.
Ксения Собчак и Андрей Малахов приедут в Новосибирске для проведения премии НГС – они будут ведущими, а событие состоится в Новосибирском театре оперы и балета.
При этом телеведущая уже была в столице Сибири и даже заявила, что в него приятно возвращаться.