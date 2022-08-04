Что произошло в Новосибирске: куда дели тело льва Сэма, арест в Росздравнадзоре

Что произошло в Новосибирске: куда дели тело льва Сэма, арест в Росздравнадзоре
Что произошло в Новосибирске: куда дели тело льва Сэма, арест в Росздравнадзоре
Сегодня, 19:04ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске 4 августа произошло много событий, но Atas.info отобрал самые важные из них – тело льва Сэма из зоопарка перемололи в муку, начальник Росздравнадзора работал с поддельным дипломом, а также город посетят телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов.

Куда дели тело льва Сэма из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке рассказали Atas.info, что все погибшие питомцы отправляются на переработку в мясокостную муку – это даже несмотря на популярность животного среди горожан и его размер. Поэтому стало понятно, что тело легендарного льва Сэма тоже пустили под перемалывание.

После этого его в виде муки использовали в качестве кормовой добавки к основному рациону поголовья на животноводческих фермах.

Начальник Росздравнадзора оказался необразованным

Прокуратура Новосибирской области после задержания двух представителей Росздравнадзора нашла поддельный диплом у начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения. Теперь его планируют уволить, а на него возбуждено уголовное дело. Вполне вероятно, что экс-начальника могут привлечь за подделку документов.

Собчак и Малахов приедут в новосибирский НОВАТ – когда и зачем

Ксения Собчак и Андрей Малахов приедут в Новосибирске для проведения премии НГС – они будут ведущими, а событие состоится в Новосибирском театре оперы и балета.

При этом телеведущая уже была в столице Сибири и даже заявила, что в него приятно возвращаться.

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