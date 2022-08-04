Глава новосибирского Росздравнадзора отправлена под домашний арест

«Оглашено решение: Елену Хрусталёву на два месяца отправили под домашний арест – до 1 октября»,
сообщили в прокуратуре Сиб.фм.
Кроме того, суд изберет меру пресечения коллеге Хрусталёвой – начальнику финансового отдела Александру Махнёву.
Напомним, 2 августа в управлении Росздравнадзора прошли обыски по подозрению в незаконном получении средств руководителями органа. Вчера стало известно о задержании руководительницы ведомства Елены Хрусталёвой, а также начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. Руководителей задержали на 48 часов.
Тогда правоохранители нашли поддельный диплом у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора Махнёва. Чтобы туда устроиться, тот предоставил поддельный диплом о высшем образовании, при этом в вузе он не доучился.