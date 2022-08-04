Глава новосибирского Росздравнадзора отправлена под домашний арест

Глава новосибирского Росздравнадзора отправлена под домашний арест
Глава новосибирского Росздравнадзора отправлена под домашний арест
Сегодня, 13:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Руководитель Росздравнадзора Новосибирской области отправлена под домашний арест. Такое решение вынес суд в отношении Елены Хрусталёвой.

«Оглашено решение: Елену Хрусталёву на два месяца отправили под домашний арест – до 1 октября»,

сообщили в прокуратуре Сиб.фм.

Кроме того, суд изберет меру пресечения коллеге Хрусталёвой – начальнику финансового отдела Александру Махнёву.

Напомним, 2 августа в управлении Росздравнадзора прошли обыски по подозрению в незаконном получении средств руководителями органа. Вчера стало известно о задержании руководительницы ведомства Елены Хрусталёвой, а также начальника финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. Руководителей задержали на 48 часов.

Тогда правоохранители нашли поддельный диплом у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора Махнёва. Чтобы туда устроиться, тот предоставил поддельный диплом о высшем образовании, при этом в вузе он не доучился.

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