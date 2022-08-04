Хагги Вагги в Новосибирске могут купить только с 12-ти лет – почему такой закон

Хагги Вагги в Новосибирске могут купить только с 12-ти лет – почему такой закон
Хагги Вагги в Новосибирске могут купить только с 12-ти лет – почему такой закон
Сегодня, 15:07ОбществоФото: озон

Магазинам в Новосибирске напомнили о возрастной маркировке Хагги Вагги

Мягкие игрушки с героем видеоигры Хагги Вагги продают в новосибирских магазинах не первый месяц. Их покупают дети и подростки, так как персонаж стал очень популярным благодаря соцсетям. Однако продавцы в детских магазинах забыли о возрастной маркировке.

Персонаж Хагги Вагги стал знаменит благодаря видеоигре Poppy Playtime и роликам в Тиктоке. Образ монстра привлекает детей от 3 до 13 лет. Игрушки с ним можно найти во многих магазинах, в том числе детских.

Однако президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявляет, что игра Poppy Playtime имеет возрастное ограничение 12+. Тогда как в детских магазинах стоит маркировка 3+. Это является прямым нарушением закона, пишет BFM-Новосибирск.

Ранее в России таким же образом прогремел скандал со Ждуном. Теперь продавцы контрафакта до сих пор выплачивает компенсации.

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