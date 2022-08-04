Робот Николай будет информировать жителей региона по вопросам соцзащиты

Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог». Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы.