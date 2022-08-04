Робот Николай будет информировать жителей региона по вопросам соцзащиты

Чат-бот предоставляет необходимую информацию в считанные секунды в режиме 24/7. Николай может проинформировать жителей Новосибирской области по оформлению областного семейного капитала; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг; возврату взносов на капремонт и др.
Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог». Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы.