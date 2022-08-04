Сергей Жуков заценил метро «Спортивная» в Новосибирске вслед за Бузовой

Сергей Жуков заценил метро «Спортивная» в Новосибирске вслед за Бузовой
Сергей Жуков заценил метро «Спортивная» в Новосибирске вслед за Бузовой
Сегодня, 12:21ОбществоФото: sezhukov/Инстаграм*

Сергей Жуков вслед за Ольгой Бузовой похвалил метро в Новосибирске

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков посвятил пост в соцсетях строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Он похвалил метрополитен как и ранее Ольга Бузова.

Пост в соцсетях у звезд шоу-бизнеса появился 4 дня назад. Интересно, что содержание одно и то же – тепло в станции. Так, артисты написали, что новосибирское метро станет особенным.

«В Новосибирске, оказывается, сейчас строят первую в России двухтемпературную станцию. Зимой, там где пути, будет минусовая температура, а где платформа и вестибюль — плюсовая»,

отметил Сергей Жуков.

Кроме того, Жуков написал, что платформу сделают закрытой и добавят раздвижные двери. Такая система уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в Новосибирске ограждения будут с теплоизоляцией.

«Всё гениальное просто, как обычно [...]. В Новосибе эти загородки будут с теплоизоляцией. Думаю, для людей, которые в метро будут попадать с сибирского мороза, это просто подарок!»

подытожил Сергей.

Однако многие новосибирцы возмутились тем, что посты выглядят как проплаченные. Но информацию о рекламе пока никто не подтвердил.

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