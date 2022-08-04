Сколько стоит подготовка ребенка к школе в Новосибирске: сумму назвала мать 10 детей

Сколько стоит подготовка ребенка к школе в Новосибирске: сумму назвала мать 10 детей
Сколько стоит подготовка ребенка к школе в Новосибирске: сумму назвала мать 10 детей
Сегодня, 17:27ОбществоФото: Оксана Усова/ВК

Мама 10 детей назвала сумму трат на сборы ребенка к школе в Новосибирске

Сезон подготовки детей к учебному году стартовал в Новосибирске с открытием школьных ярмарок 1 августа. Многие родители уже начали планировать покупки, отмечая, что из-за роста цен в 2022 году им придется потратить больше на канцелярию и форму. Редакция Atas.info выяснила у матери 10 детей Оксаны Усовой, в какую сумму

«При эконом-варианте можно собрать одного ребенка на 15 000 рублей. Сюда входит и школьная форма, и спортивная, обувь, рюкзак, канцелярия. Но рюкзаки мы носим по 2 года. На девочек уходит на 1500-2000 больше так, как это банты, колготки, какие-то другие личные вещи», - поделилась Оксана.

Многодетная мама отметила, что в этом году цены заметно выросли и это отрицать не получится. Ещё в 2021-м она тратила на школьные принадлежности около 12 000 рублей на ребенка.

«Выплаты для школьников я не жду, их бы объявили ещё в середине лета. Значит не будет. Но мы и так получаем ежемесячные пособия, на которые и нужно закупаться формой и другим. Половину расходов можно ими покрыть вполне», - заключила собеседница.

Напомним, ранее аналитики «Авито» подсчитали, что в этом году собрать ребенка к школе будет стоить свыше 50 000 рублей. Но это включая технику для учебы.

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