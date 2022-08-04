Выплата к школе в августе 2022 года: кому не дадут пособие на детей

Выплата к школе в августе 2022 года: кому не дадут пособие на детей
Выплата к школе в августе 2022 года: кому не дадут пособие на детей
Сегодня, 11:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Выплату для школьников по 10 000 рублей на подготовку к учебному году 2022-2023 пока не анонсировали, а ведь её ждут многие российские семьи. Новости об этой мере поддержки со дня на день могут появиться, а пока Atas.info расскажет, кто ждет это пособие напрасно, кому его точно не дадут.

Для начала порассуждаем, будет ли эта выплата на детей к школе в 2022 году:

В 2021 году информация о школьной выплате появилась в июле, а получать деньги родители начали со 2 августа. В последний месяц лета они тратили выделенные 10 000 рублей на принадлежности и одежду для учебного года. И многим этой суммы вполне хватало.

Тогда это пособие анонсировал, как меру поддержки семьям в период пандемии, президент России Владимир Путин. Он посчитал, что материальное положение граждан ухудшилось и всем нужна поддержка.

В этом году на цены и благосостояние повлияли санкции Запада. Тогда власти устроили внеочередную индексацию пенсий, зарплат, пособий и других социальных выплат. Семьи начали получать увеличенные детские пособия с 1 июня. Поэтому некоторые эксперты не уверены, что школьная выплата будет, ведь россияне и так получили надбавок от государства с полна. Другие же утверждают, что есть все предпосылки к её назначению в ближайшие дни.

Кто не получит выплату на детей к 1 сентября 2022 года:

В прошлом году выплату получили все школьники, независимо от возраста и дохода семьи. На данный момент заявлений о ней нет, а если и будут, то данная задержка может говорить об изменениях. Её могут назначить не всем детям, либо в другом размере.

  • Точно не следует ждать школьную выплату детям до 6 лет. Особенно тем, кто отпраздновал шестой день рождения позже сентября 2022 года. Также спорно с совершеннолетними учащимися, которым и исполнилось 18 лет летом.
  • Также это пособие не назначают иностранным гражданам, проживающим в России. Только родителям и детям – гражданам РФ.

Исключения:

  • Пособие могут одобрить детям с инвалидностью от 18 до 23 лет, которые до сих пор учатся по школьной программе.
  • Также вундеркиндам юного возраста, которые обучаются либо в школе, либо в колледже.

Какие детские выплаты есть сейчас и их можно потратить на сборы к школе:

Уже несколько лет подряд семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивают пособие в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. А весной 2022 года появилась новая выплата уже на подростков от 8 до 17 лет – её размер устанавливают по тому же принципу.

После индексации сумма выплаты в полном размере составляет около 14 000 рублей в России. На эти деньги многие родители готовятся собирать ребенка к школе.

Сюжеты:
10000 рублей на школьника 2022
Материалы по теме:
выплатыНовосибирскшколадетипособиеНовосибирская область1000010 тысяч
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы