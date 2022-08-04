Выплата к школе в августе 2022 года: кому не дадут пособие на детей

В 2021 году информация о школьной выплате появилась в июле, а получать деньги родители начали со 2 августа. В последний месяц лета они тратили выделенные 10 000 рублей на принадлежности и одежду для учебного года. И многим этой суммы вполне хватало.
Тогда это пособие анонсировал, как меру поддержки семьям в период пандемии, президент России Владимир Путин. Он посчитал, что материальное положение граждан ухудшилось и всем нужна поддержка.
В этом году на цены и благосостояние повлияли санкции Запада. Тогда власти устроили внеочередную индексацию пенсий, зарплат, пособий и других социальных выплат. Семьи начали получать увеличенные детские пособия с 1 июня. Поэтому некоторые эксперты не уверены, что школьная выплата будет, ведь россияне и так получили надбавок от государства с полна. Другие же утверждают, что есть все предпосылки к её назначению в ближайшие дни.
В прошлом году выплату получили все школьники, независимо от возраста и дохода семьи. На данный момент заявлений о ней нет, а если и будут, то данная задержка может говорить об изменениях. Её могут назначить не всем детям, либо в другом размере.
Исключения:
Уже несколько лет подряд семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивают пособие в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. А весной 2022 года появилась новая выплата уже на подростков от 8 до 17 лет – её размер устанавливают по тому же принципу.
После индексации сумма выплаты в полном размере составляет около 14 000 рублей в России. На эти деньги многие родители готовятся собирать ребенка к школе.