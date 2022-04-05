103-летний ветеран ВОВ Фёдор Криволапов скончался в Новосибирске

Ветеран войны Фёдор Криволапов скончался на 103-м году жизни в Новосибирске. Трагичную весть сообщили в мэрии 4 апреля.
Фёдор Сергеевич Криволапов умер 2 апреля. Он был ветераном Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе мэрии, Фёдор Сергеевич прошёл всю войну: на фронте он был с июля 1941 года, а уволился в запас лишь в августе 1945-го.
Ветеран Криволапов родился в деревне Новотравное Тюменской области. На войну он пошел в Нижнем Тагиле. Свою службу он начал сапёром, а с 1943-го стал партийным организатором батальона 57 гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта.
В марте 1944 года Федора Сергеевича тяжело ранили. Тогда он оставался в резерве политсостава в запасном полку 39-й запасной стрелковой дивизии Сибирского военного округа до увольнения в запас.
Ветерана наградили Орденом «Красная звезда», медалью «За отвагу», и орденом Великой Отечественной войны I и II степени. В 2000 году он получил почетное звание капитана.
«Память о фронтовике, который прожил долгую и в высшей степени достойную жизнь, навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Федора Сергеевича», — написали на сайте мэрии города.
Попрощаться с Фёдором Сергеевичем Криволаповым можно 5 апреля с 12 до 13 на улице Арбузова, 6 А.
Редакция Atas.info приносит искренние соболезнования родным и близким Фёдора Сергеевича Криволапова.