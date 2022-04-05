103-летний ветеран ВОВ Фёдор Криволапов скончался в Новосибирске

Фёдор Сергеевич Криволапов умер 2 апреля. Он был ветераном Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе мэрии, Фёдор Сергеевич прошёл всю войну: на фронте он был с июля 1941 года, а уволился в запас лишь в августе 1945-го.