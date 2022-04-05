Хирурги из Новосибирска провели первую уникальную в мире операцию на сердце

В новосибирском центре имени Мешалкина хирурги провели уникальную операцию. В пресс-центре клиники рассказали, что врачи избавили от нарушения ритма сердца 58-летнего пациента с аномалией развития сердечно-сосудистой системы. В мире было выполнено всего 5 подобных хирургических вмешательств.
Эта операция стала первой для российской кардиохирургической практики. Больной многие годы страдал от постоянной одышки, учащенного неправильного сердцебиения, общей слабости, повышенной утомляемости и дискомфорта в грудной клетке.
«Обычно в ходе операции катетеры заводят в полость сердца через бедренную вену, а доступ в левое предсердие, где осуществляют радиочастотное воздействие, выполняют через пункцию межпредсердной перегородки», - сообщили в центре Мешалкина.
Медики отмечают, что у пациента была врождённая аномалия развития сердечно-сосудистой системы, отсутствовала верхняя полая вена, а межпредсердная перегородка состояла из двух частей. Врачи буквально «добирались» в левую часть сердца через аорту.
Катетер в аорту завели через бедренную артерию. После этого продвинулись через аортальный клапан сердца в левое предсердие, где купировали очаги патологической электрической активности. Вмешательство выполнили с помощью роботизированной навигационной системы.