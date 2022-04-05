Новосибирские общественники вывезли из Мариуполя 9-летнюю девочку

Новосибирские общественники вывезли из Мариуполя 9-летнюю девочку
Новосибирские общественники вывезли из Мариуполя 9-летнюю девочку
Сегодня, 15:51ОбществоАлександр КондратьевФото: Алексей Носов
В квартиру маленькой девочки прилетел снаряд, но она не растерялась и даже спасала собаку

Общественник из Новосибирска Алексей Носов и депутат горсовета Ростислав Антонов эвакуировали из Мариуполя 9-летнюю девочку, когда ездили на Донбасс для доставки гуманитарной помощи.

«Девочка рассказывает, что в их квартиру прилетел снаряд, что не знает, где папа. Она вытаскивала из ванной свою перепуганную взрывом снарядов собаку, а сама не боялась совсем», - рассказал Носов.

Он уточнил, что девочка даже не боялась боевых действий, но стало страшно, когда её маму ранило.

«Арина не только большая умница, но и звезда. Видео про неё разместил командир Востока знаменитый Александр Ходаковский», - пишет общественник на своей странице «ВКонтакте».

Видеоролик с девочкой набрал 500 тысяч просмотров. Там она рассуждала о причинах войны, а также рассказывала, что Мариуполь – это не Украина.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация России по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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