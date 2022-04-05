Новый российский препарат от COVID-19 доказал свою эффективность

Отмена антиковидных мер в ряде регионов РФ, к сожалению, не может считаться поводом забыть о вирусе. С учетом постоянных мутаций COVID-19 (а их зафиксировано немало: альфа, дельта, омикрон, недавно открытые стелс-омикрон и дельтакрон) вирус остается серьезной проблемой как для медиков, так и для пациентов. И на коллективный иммунитет в России полагаться еще рано. На сегодня есть информация о 50% вакцинированных в РФ, тогда как в других странах их доля доходит до 80%.