Новый российский препарат от COVID-19 доказал свою эффективность

«Эсперавир» — новый препарат для лечения коронавирусной инфекции от компании «Промомед» (действующее вещество — молнупиравир), по мнению специалистов, обещает прорыв в борьбе с вирусом.
Согласно информации «Новых известий», эффективность и безопасность «Эсперавира» подтверждены исследованиями, проведенными на базе шестнадцати медицинских учреждений в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и других городах.
Столичные врачи первыми начали применять препарат на основе молнупиравира в лечебной практике, и сегодня те, у кого диагностирован СОVID-19, могут получить его бесплатно в рамках программы борьбы с COVID-19, разработанной московским правительством. В соответствии с этой программой больной может принимать «Эсперавир» в составе комплексной терапии для лечения в домашних условиях.
Молекула действующего вещества препарата — молнупиравира — встраивается в вирусную РНК, приводя к накоплению ошибок в геноме вируса и вызывая его гибель.
Практикующие врачи уже оценили высокую эффективность «Эсперавира» в борьбе с COVID-19. Например, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина сообщила, что молнупиравир продемонстрировал активность против разных штаммов РНК-вирусов, в том числе гриппа, риновируса, вирусного энцефалита и COVID-19, включая новый штамм омикрон.
«Мы получили прорывной препарат, который уже востребован в амбулаторной терапии. На третьи-четвертые сутки после начала его применения существенно снижается вирусная нагрузка на организм человека, уходят признаки интоксикации, снижается риск повреждений, в первую очередь легких, пациенты чувствуют себя лучше и начинается прогрессирующее выздоровление», — рассказала Симакина.
Отмена антиковидных мер в ряде регионов РФ, к сожалению, не может считаться поводом забыть о вирусе. С учетом постоянных мутаций COVID-19 (а их зафиксировано немало: альфа, дельта, омикрон, недавно открытые стелс-омикрон и дельтакрон) вирус остается серьезной проблемой как для медиков, так и для пациентов. И на коллективный иммунитет в России полагаться еще рано. На сегодня есть информация о 50% вакцинированных в РФ, тогда как в других странах их доля доходит до 80%.