Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Новосибирске

Подростку ничего не угрожает. Она не раз сбегала от родителей.

В Новосибирске нашли пропавшую 16-летнюю Ларису Алексееву. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области. Известно, что несовершеннолетняя ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска утром 23 марта. С этого дня она не выходила на связь, а родные призвали на помощь волонтёров 4 апреля. Школьница не раз убегала из дома. По сообщению Следкома, девушку нашли правоохранители живой и здоровой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. «Установлено местонахождение 16-летней Алексеевой Ларисы, она жива и здорова. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий против неё нет», - написали в ведомстве. Теперь правоохранители территориального следственного органа проведут проверку инцидента. Подробности неизвестны. Напомним, также в Новосибирске завершены поиски пропавшего после школы 13-летнего подростка. Мальчик пропал 1 апреля 2022. Где именно он был, остается неизвестным.

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