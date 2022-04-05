Температуру в батареях снизили из-за потепления в Новосибирске

Температуру в батареях снизили из-за потепления в Новосибирске
Температуру в батареях снизили из-за потепления в Новосибирске
Сегодня, 18:45ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Отопительный сезон постепенно начинает завершаться в Новосибирске – уже снизили температуру в батареях

Температура теплоносителя была снижена в Новосибирске, чтобы в батареи поступало меньше тепла из-за жары в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Температуру в батареях снижают из-за того, что на улице уже тепло и в домах становится жарко. Однако отключать потепление пока рано, ведь нужно, чтобы на улице была среднесуточная температура +8 градусов в течение пяти дней.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается погода от +8 градусов и будет достигать даже +18 градусов. В связи с этим в скором времени отопительный сезон может завершиться.

Напомним, что отопительный сезон в Новосибирске может завершиться в середине апреля или во время майских праздников в 2022 году

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