Травмпункт в Новосибирске открылся 5 апреля после долгого простоя

Травмпункт в Новосибирске открылся 5 апреля после долгого простоя
Травмпункт в Новосибирске открылся 5 апреля после долгого простоя
Сегодня, 04:23ОбществоФото: pixabay.com
Внутри здания провели ремонт и заменили оборудование.

В Новосибирске 5 апреля 2022 открыли травмпункт. По сообщению правительства региона, в помещении велись работы по замену оборудования с осени 2021 года.

Речь идет о травматологическом пункте в поликлинике №22 на улице Зорге в Кировском районе. Он был закрыт восемь месяцев. Пациентам приходилось ездить на первичный прием в поликлинику №16 в Ленинском районе.

Изначально открыть травмпункт планировали в феврале 2022 года. Однако после открытие перенесли на апрель. Сейчас внутри помещения завершен ремонт и с 5 апреля он приступил к работе в штатном режиме.

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