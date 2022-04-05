Травмпункт в Новосибирске открылся 5 апреля после долгого простоя

В Новосибирске 5 апреля 2022 открыли травмпункт. По сообщению правительства региона, в помещении велись работы по замену оборудования с осени 2021 года.
Речь идет о травматологическом пункте в поликлинике №22 на улице Зорге в Кировском районе. Он был закрыт восемь месяцев. Пациентам приходилось ездить на первичный прием в поликлинику №16 в Ленинском районе.
Изначально открыть травмпункт планировали в феврале 2022 года. Однако после открытие перенесли на апрель. Сейчас внутри помещения завершен ремонт и с 5 апреля он приступил к работе в штатном режиме.