Жители России будут отдыхать 13 дней в мае 2022 года: график нерабочих дней

Россиян ожидают длинные выходные дни в мае 2022 года: с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая – они объявлены нерабочими в честь праздников

В мае 2022 года жители России будут отдыхать 13 дней – восемь из них объявлены праздничными. Первые длинные выходные начнутся 1 мая и будут длиться три дня, а вторая часть после трех рабочих дней будет идти четыре дня – с 7 по 10 мая. Праздник Весны и Труда – Первомай 1 мая В России этот праздник отмечают каждый год 1 мая – он посвящен тем, кто выполняет какой-либо труд. В этот день устраивают пикники, поездки на природу или дачу. В честь этого дня выходные в 2022 году продлятся целых три дня: Воскресенье, 1 мая – Праздник Весны и Труда; Понедельник, 2 мая – перенесенный праздничный выходной с 1 мая; Вторник, 3 мая – перенесенный выходной с субботы, 1 января. День Победы – 9 мая Один из главных российских военных праздников – в этот день Красная армия победила фашистскую Германию в Великой отечественной войне 1941–1945. В этот году будет праздноваться уже 77-я годовщина победы. В честь этого выходные дни продлятся четыре дня: Суббота, 7 мая – выходной день; Воскресенье, 8 мая – выходной; Понедельник, 9 мая – нерабочий день в связи с праздником; Вторник, 10 мая – перенесенный выходной со 2 января; Фото: Atas.info Напомним, что в Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений.

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