Жители России будут отдыхать 13 дней в мае 2022 года: график нерабочих дней

В мае 2022 года жители России будут отдыхать 13 дней – восемь из них объявлены праздничными. Первые длинные выходные начнутся 1 мая и будут длиться три дня, а вторая часть после трех рабочих дней будет идти четыре дня – с 7 по 10 мая.
В России этот праздник отмечают каждый год 1 мая – он посвящен тем, кто выполняет какой-либо труд. В этот день устраивают пикники, поездки на природу или дачу.
В честь этого дня выходные в 2022 году продлятся целых три дня:
Один из главных российских военных праздников – в этот день Красная армия победила фашистскую Германию в Великой отечественной войне 1941–1945. В этот году будет праздноваться уже 77-я годовщина победы.
В честь этого выходные дни продлятся четыре дня:
Напомним, что в Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений.