Жители России будут отдыхать 13 дней в мае 2022 года: график нерабочих дней

Жители России будут отдыхать 13 дней в мае 2022 года: график нерабочих дней
Жители России будут отдыхать 13 дней в мае 2022 года: график нерабочих дней
Сегодня, 13:37ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Россиян ожидают длинные выходные дни в мае 2022 года: с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая – они объявлены нерабочими в честь праздников

В мае 2022 года жители России будут отдыхать 13 дней – восемь из них объявлены праздничными. Первые длинные выходные начнутся 1 мая и будут длиться три дня, а вторая часть после трех рабочих дней будет идти четыре дня – с 7 по 10 мая.

Праздник Весны и Труда – Первомай 1 мая

В России этот праздник отмечают каждый год 1 мая – он посвящен тем, кто выполняет какой-либо труд. В этот день устраивают пикники, поездки на природу или дачу.

В честь этого дня выходные в 2022 году продлятся целых три дня:

  1. Воскресенье, 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  2. Понедельник, 2 мая – перенесенный праздничный выходной с 1 мая;
  3. Вторник, 3 мая – перенесенный выходной с субботы, 1 января.

День Победы – 9 мая

Один из главных российских военных праздников – в этот день Красная армия победила фашистскую Германию в Великой отечественной войне 1941–1945. В этот году будет праздноваться уже 77-я годовщина победы.

В честь этого выходные дни продлятся четыре дня:

  1. Суббота, 7 мая – выходной день;
  2. Воскресенье, 8 мая – выходной;
  3. Понедельник, 9 мая – нерабочий день в связи с праздником;
  4. Вторник, 10 мая – перенесенный выходной со 2 января;
Фото:Atas.info

Напомним, что в Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы